PSOE Huelva destaca el "apoyo" del Gobierno a la industria y pide a la Junta que "apueste por formación especializada"

PSOE Huelva ha hablado sobre la apuesta por la formación especializada en un encuentro en Minas de Riotinto. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha destacado el "apoyo" del Gobierno de España a la industria del país para "avanzar" y generar "riqueza y empleo", así como se ha referido a la "apuesta del PSOE para que la formación profesional se adapte a las necesidades de las empresas del sector para conseguir que ese crecimiento de la industria repercuta en oportunidades laborales para los jóvenes y demandantes de empleo, por lo que pedirá en el Parlamento que la Junta dote de estos ciclos formativos la enseñanza pública".

Así lo ha manifestado Espadas en declaraciones a los medios durante su visita a la empresa Insersa, en Minas de Riotinto, dedicada al sector minero, maquinaria industrial, acompañado por la candidata número uno al Senado y secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y el candidato número uno al Congreso, Gabriel Cruz, donde ha destacado el "peso" que tiene que tener el sector industrial andaluz y español "en el tejido económico" y la potente hoja de servicios del Gobierno de Pedro Sánchez en apoyo al sector minero y a su modernización y sostenibilidad", así como el "apoyo" en momentos de dificultad".

"Se ha tenido muy claro que el tejido económico y productivo de nuestro país tenía que apostar por la industria, también por una nueva industria más sostenible y más verde, pero apoyando los pilares fundamentales también de la industria que en cada territorio es fuerte, como en el caso de Andalucía, el de la minería. Es una gran oportunidad para que en nuestro Producto Interior Bruto y la industria siga creciendo y siga generando empleo en cantidad y calidad suficiente", ha subrayado.

En este punto, ha destacado que Insersa y la comarca de la Cuenca Minera onubense son "un magnífico ejemplo, en un sector que en estos momentos vive una situación dulce de expectativas altas, con carga de trabajo pero sobre todo con un futuro muy prometedor tanto para los ciudadanos como para las propias empresas en lo que significa la generación de riqueza y empleo".

Espadas se ha referido asimismo a la necesidad de generar "industrias sostenibles" y de que España "avance" generando "más y mejor industria" y "empleo de calidad", toda vez que ha señalado en este sentido que "el balance de gestión del Gobierno de España ha sido muy potente en estos cuatro años" y "ha conseguido que este tema sea objeto de apoyo económico de la Unión Europea, no para apoyar sencillamente la viabilidad de las empresas, como ha ocurrido en otros momentos de la historia" sino "para apoyar la competitividad de las empresas a nivel europeo". "Y que, con financiación y proyectos europeos, nos convirtamos en potencias a escala mundial en determinados sectores. Lo estamos viendo con el sector aeroespacial, el sector de la defensa, el sector de la minería en Andalucía y en España, donde es un sector muy potente y prometedor que nos va a seguir trayendo buenas noticias en los próximos años y empleo de calidad", ha apuntado.

A este respecto, ha manifestado que "esto no será posible que sea así si no se consigue, además, "que sean los ciudadanos, los jóvenes, los que tengan oportunidades laborales en este sector", por lo que ha incidido en la importancia de la formación profesional "para los jóvenes en nuestros pueblos y en las ciudades", para que "tengan formación suficiente para conseguir que ese crecimiento de la industria repercuta en oportunidades laborales". "Esta es la cuestión, que tenemos que hacer grandes cambios en el mercado laboral y en la formación de nuestros jóvenes para conseguir el reto de la primera oportunidad laboral de los jóvenes. Eso significa generar más ofertas formativas, por ejemplo la formación profesional, en cuestiones que son ahora y que demandan a esos jóvenes y no siempre los encuentran formados en Andalucía. La minería es un caso. Necesitamos más formación profesional en esta comarca, en estos pueblos. Nuevos ciclos de formación profesional adaptados a las necesidades de las empresas", ha añadido.

Espadas ha destacado que Insersa es "un ejemplo de ello porque hay capacidad para contratar más jóvenes, pero que sin embargo no hay ciclos formativos suficientes, por lo que van a trasladar en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno andaluz y Juanma Moreno espabile y que el Partido Popular apueste por la formación profesional dual y por incrementar los ciclos formativos en esta comarca, relativo fundamentalmente a minería".

En este sentido, ha explicado que creo que el Gobierno de España "tiene una hoja de servicio muy potente estos cuatro años", ya que "no solo ha creído en la formación profesional sino que ha financiado a las comunidades autónomas de una manera muy importante, también a la Junta de Andalucía, para que haya más ciclos de formación profesional", por lo que ha pedido al presidente de la Junta "que esa financiación de ciclos de formación profesional sea fundamentalmente para dotar a la enseñanza pública de esos ciclos formativos en cualquier sector" y "no simplemente para financiar ciclos formativos".

"Por tanto, lo que hoy pido es que si tenemos un Gobierno de España que cree en la formación profesional y transfiere recursos a las comunidades, que la Junta de Andalucía lo traslade en coordinación con los ayuntamientos a los institutos de enseñanza pública para que tengan una oferta atractiva y coordinada con el sector", ha concluido.

"Compromiso con la minería"

Por su parte, María Eugenia Limón, ha destacado el "compromiso" de su formación y del Gobierno "con el desarrollo de la minería en esta comarca, en la que es un motor de desarrollo económico y de generación de empleo y riqueza" y que ha pasado de "una minería más tradicional a una minería más cualificada, una minería más moderna, más innovadora y sostenible que genera empleos de calidad".

Limón ha insistido en que la minería es "un pilar fundamental dentro del desarrollo industrial que está sufriendo la provincia de Huelva", señalando que el PSOE "viene trabajando para poner una serie de acciones que mejoren el sector" y ha destacado las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno en este sentido, como "el plan de recuperación, así como que también se está trabajando en el Perte de descarbonización minera, o el plan de impulso a la industria 2030 que viene también a mejorar y a ofrecer todo ese desarrollo energético que necesitan estas empresas para seguir estando a la vanguardia".

De otro lado, Gabriel Cruz dicho que los socialistas onubenses se sienten "muy orgullosos del Gobierno de Pedro Sánchez, que durante estos cinco años ha estado del lado de los sectores productivos, del lado de la creación de empleo y ha estado al lado de la minería y de la industria en los momentos más complicados", también "apostando como la clave para el progreso, para el desarrollo económico, para que España avance".

En este sentido, ha afirmado que "la única forma de garantizar el empleo, el progreso, la apuesta por los sectores, el desarrollo y por lo tanto la prosperidad de nuestra tierra y la prosperidad de nuestra gente es con el proyecto socialista", por lo que ha pedido que el próximo 23 de julio la ciudadanía vote "para conseguir la mayoría útil, de progreso, que avanza", al tiempo que ha dicho que "tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro gobierno".