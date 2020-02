Un viaje al rock andaluz de los 70

La música identitaria de la Andalucía de los 70 retorna desde el pasado en forma de un concierto que rinde homenaje al rock andaluz y a la figura de Pepe Roca los próximos días 27 y 28 de febrero en el espacio Fibes, emplazado en la localidad de Sevilla.

El discurrir del espectáculo estará cargado de onubensismo, después de que el director Fran Escobar fuera designado para ponerse al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que compartirá escenario con un elenco conformado por los grupos más míticos del rock andaluz, artistas actuales y una banda de rock, integrada por Álvaro Gandul a los teclados, Bernd Voss a la guitarra, Popo como bajista, Antonio Coronel en la batería y Álvaro Girón también a la guitarra. Así, entre los grupos que se citarán en el Fibes se encuentran Imán, Guadalquivir, Medina Azahara y Alameda, los cuáles estarán acompañados de artistas como Manuel Carrasco, Eva la yervabuena, Argentina, David de María, Arcángel, Manuel Lombo, Joana Jiménez, María Espinosa o Lorena Gómez. De hecho, Fran Escobar señala a Huelva Información que un evento de tal magnitud no hubiera sido posible si los autores “no hubieran bajado sustancialmente su caché por iniciativa propia”.

Un vídeo de Scorpions con la Filarmónica de Berlín despertó la ilusión de un Fran Escobar que, durante su etapa estudiantil, se vio seducido ante la idea de conectar el rock con la majestuosidad y la destreza que atesoran los músicos que conforman una orquesta sinfónica. Con un sueño que transitaba por su mente durante todos estos años, Escobar quiso contactar con Pepe Roca para hacer posible el citado espectáculo, si bien no obtuvo respuesta alguna del mismo –quien no leyó el mensaje que comunicaba esta idea por Facebook–. El destino quiso ser caprichoso, como casi siempre, e hizo que el hijo de Roca y Fran Escobar se encontrasen un verano, por lo que el director de orquestas no dudó en hacerle llegar su propuesta. La respuesta del cantante onubense no se hizo esperar y, casualmente, tenía un esbozo similar en su mente desde hacía tiempo. Ambas partes se entendieron y comenzaron a plantear un proyecto ambicioso que encontró acomodo en la productora de Manuel Marvizón, quien “estaba encantado por la iniciativa”, según resalta Fran Escobar.

Fran Escobar tendrá ante sí la posibilidad de ponerse por vez primera al frente de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, por lo que “ve cumplido un sueño” que albergaba desde tiempo atrás. De hecho, la ilusión que despierta en él la dirección de un evento de tales características viene dada también por ser un punto de encuentro con los profesores que tuvo en la orquesta sevillana. La expectación creada en torno al concierto le hace a Escobar afrontar el evento con una sensación que mezcla cierto “vértigo y seguridad”, en tanto que la dirección del espectáculo comporta un desafío nunca antes experimentado, si bien rodearse “de músicos de tanto nivel calma al director” porque el desempeño de los mismos será “increíblemente bueno”.

La habilidad de los integrantes de la orquesta permite que los ensayos únicamente se celebren en la semana previa al concierto, si bien son numerosos los arreglos que se tienen que realizar en los 22 temas que componen el desarrollo del concierto. Tales adaptaciones deben aplicarse en las partituras con motivo de la variedad de cantantes y artistas que actuarán los días 27 y 28, quiénes ostentan estilos muy diferentes y que, por consiguiente, necesitan ser acoplados a las exigencias de las canciones insertadas en el rock andaluz que se interpretarán en el homenaje a Pepe Roca.