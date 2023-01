Los vecinos, en estado de shock tras el incendio de Huelva: "Es algo que no vamos a poder olvidar nunca"

Vecinos y testigos del incendio que se ha cobrado la vida de tres jóvenes esta madrugada se encuentran aún "en estado de shock". Así lo define Inmaculada, vecina del tercero derecha quien se despertó alertada por los gritos de los jóvenes pidiendo que los sacaran de las llamas y que alguien apagase el incendio.

La vecina asegura que ella misma se vio sorprendida por las llamas. "No sabía qué hacer, me puse a dar vueltas por el salón porque la puerta estaba bloqueada y no podía ni salir a la calle ni ir hacia la azotea", asegura. Finalmente fueron los bomberos quienes la auxiliaron, entrando en su vivienda e indicándole que tenía que salir hacía la zona más alta de la vivienda. "Me puse un trapo mojado en la cara para poder salir e hice lo que me dijeron. Gracias a dios estamos todos bien".

Otra de las familias que vivieron de cerca el horror, relata cómo se encontraban durmiendo cuando las llamas les sorprendieron. "Mi marido estaba trabajando y en la casa me encontraba yo sola con mi hija de dos años que es la más pequeña del edificio". Tanto la mujer como la niña se encuentran en perfecto estado pero aún con el susto en el cuerpo. "Es algo que no vamos a olvidar nunca", asegura.

De la misma opinión es Mari, quien tiene un local comercial en el bajo del bloque. "No estaba en el momento del incendio pero todos me han llamado al ver las fotos y pensar que era mi casa", asegura. "Tenemos el miedo en el cuerpo y ahora solo nos queda esperar al perito para que valore los daños y poder volver cuanto antes a nuestras casas y negocios".

Momentos dramáticos y gritos de socorro

Los gritos pidiendo auxilio de los jóvenes que quedaron atrapados en la vivienda es un sonido que los testigos nunca olvidarán. Serapio Romero, vecino y testigo del incendio asegura que ha sido una experiencia horrible. "Fue todo muy rápido, en apenas quince minutos, después de escuchar los gritos la Policía y los Bomberos sacaron a los heridos de las llamas. Otros lograron escapar por un patio de detrás pero lamentablemente nos hemos enterado del fallecimiento de tres de ellos que sacaron de los primeros. Es una tristeza inmensa para el barrio", asegura.

Serapio no conocía a los afectados pero reconoce que es una pérdida irreparable y un dolor inmenso para sus familiares y amigos. "Nadie quiere hablar de estas noticias tan tristes, con gente joven con toda la vida por delante".