Los vecinos de Costa de la Luz denuncian "nuevos actos de vandalismo en el barrio"

Uno de los vecinos del barrio Costa de la Luz de Huelva capital se ha encontrado como su vehículo "ha sido destrozado con el objetivo de llevarse todo aquello que pudiera venderse posteriormente". Una situación que, según la asociación de vecinos, "se viene repitiendo con mucha frecuencia sin que las autoridades tomen las medidas oportunas para que hechos como los que se denuncian desde la Asociación de Vecinos no sean una constante".

Asimismo, la asociación vuelve a realizar un llamamiento al Ayuntamiento de Huelva para que "dé ya una solución para terminar con la proliferación de gorrillas en la zona, que no solo extorsionan e intimidan a las personas que acuden a la zona y vecinos, además de ser continuas las peleas entre ellos por hacerse con el botín".

Recuerdan al equipo de gobierno que "se comprometieron con los vecinos en buscar una solución al caos circulatorio y a buscar nuevas bolsas de aparcamientos, problemas que no han sido abordados a día de hoy". Así, los vecinos añaden que "no solo no han hecho sus deberes si no que los vecinos temen que los problemas se van a ver agravados con el establecimiento de un centro de rehabilitación en lo que fuera en su día Tresillos Gálvez". Asimismo, los vecinos temen que la única zona peatonal que existe en el barrio también desaparezca en beneficio de este centro.

Le recuerdan a Cruz que "en el barrio viven más de mil personas y que no se pueden anteponer los intereses empresariales a los de los vecinos a los que no se les tiene en cuenta pese a los múltiples escritos y manifestaciones realizadas". Insisten que "aún siguen sin dar respuesta al arreglo de las infraestructuras y equipamientos de nuestro barrio: acerado, escalinatas, jardineras, pistas deportivas, paseo del parque Paco Jiménez, limpieza y erradicación de ratas, movilidad y aparcamientos, erradicación de gorrillas, conexiones con la ciudad y conocer el futuro de la parcela anexa al centro hospitalario Quirón-Salud".