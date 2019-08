El vandalismo cuesta a la ciudad casi 100.000 euros en lo que va de año

La falta de civismo cuesta miles de euros a las arcas municipales o, lo que es lo mismo, al bolsillo de cada onubense. El vandalismo de quien no respeta la propiedad pública ni los bienes comunes los pagan todos los contribuyentes. Solo en lo que va de año, el Ayuntamiento de Huelva lleva gastados casi 100.000 euros en reponer contenedores quemados. Una partida que podría tener cualquier otro destino para el disfrute de los ciudadanos.

Solo en lo que va de año, en la ciudad de Huelva se han quemado 131 contenedores, tanto de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), como de recogida selectiva (vidrio, papel y envases), según los datos que maneja el Ayuntamiento de la ciudad. Si el dato es alarmante, la cifra del último mes de julio resulta escalofriante. Los servicios municipales han sufrido un repunte de actos vandálicos traducido en la quema de 33 contenedores, más de uno al día.

Este vandalismo supone para las arcas públicas un coste cercano a los 90.000 euros, solo en estos primeros siete meses y medio de 2019. Además, provoca problemas adicionales de limpieza y orden. La falta de contenedores en unos puntos como consecuencia de los incendios pese a la premura en su sustitución provoca dificultades en la recogida de residuos para los operarios municipales, además de problemas de limpieza como consecuencia de los incendios, la suciedad que generan estos directamente y el riesgo que provocan fuegos que en caso de extenderse podrían provocar efectos mayores incluso a la propiedad privada.

El Consistorio viene adoptando las medidas pertinentes desde el área de Seguridad Ciudadana, reforzando la vigilancia, fruto de la cual en los últimos días se ha procedido a la detención de un individuo al que se sorprendió in fraganti quemando uno de los contenedores y se puso rápidamente a disposición judicial.

En este sentido, la concejala de Hábitat Urbano e Infraestructura del Ayuntamiento de Huelva, Esther Cumbrera, hace una llamada el civismo, advirtiendo del coste económico que estos actos suponen para el conjunto de la ciudadanía, además de ser un agravante “para la ya de por sí complicada tarea de mantener limpia la ciudad”. Como señala la edil, la colaboración ciudadana es “uno de los factores fundamentales para la gestión en este ámbito”. “Y en ello incluimos respetar los horarios para la retirada de residuos en los contenedores, -prosigue la concejal- las papeleras y los medios habilitados para no generar residuos, no tirar voluminosos en sitios no adecuados, ni enseres alrededor de contenedores, que dan una imagen nefasta para la ciudad. Todo eso incide en que podamos mantener una imagen limpia de Huelva y para ello dependemos de acciones cívicas de todos los ciudadanos”.

Pero, apunta Cumbrera, “cuando vamos más allá, y estamos hablando de auténticos actos vandálicos por parte de un sector de la población, se genera un grave perjuicio para la gestión de la limpieza en la ciudad, con un desembolso económico brutal, porque se queman esos contenedores una y otra vez y nos crean muchas dificultades. Y se hace también muy complicado reponerlos continua e inmediatamente, como nosotros intentamos”.

Como informado la edil, “hemos adoptado las medidas adecuadas para que esto no se siga produciendo y recientemente ha habido una detención por parte de la Policía Local, pero tenemos que seguir incidiendo para que la población sea consciente de las consecuencias que tienen estos actos”.

En cuanto a las zonas en las que se han producido estas incidencias, las más reincidentes han sido las de El Torrejón (fundamentalmente la Avenida de las Flores) y la calle Gómez de Avellaneda (de la Hispanidad), pero igualmente ha habido quema de contenedores en Pérez Cubillas, Isla Chica o el Centro (Avenida de Italia, Via Paisajista, Paseo Santa Fe), entre otros. Se registraron estos sucesos en gran parte de la ciudad con zonas como La Orden, la nueva barriada del Parque Moret, Paseo de las Palmeras, La Merced, El Matadero, Polígono San Sebastián, Las Colonias, El Carmen, Marismas del Odiel o el Barrio Obrero.