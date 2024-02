El traslado de los restos del solar del edificio de Hacienda de Huelva se hará en "época estival"

El traslado de los restos arqueológicos del solar del antiguo edificio de Hacienda de Huelva se hará en verano. La delegada de Turismo, Cultura y Deportes, Teresa Herrera, ha afirmado que están "a expensas" de la autorización de los arqueólogos para realizar el traslado de los restos a unas instalaciones del Puerto de Huelva, ya que estos "deben estar completamente secos", por ello, estima que el proceso se realizará en "época estival" y haya "mayor seguridad" de que no haya desperfectos.

En declaraciones a Europa Press, la delegada ha explicado que "uno de los condicionantes que pusieron los arqueólogos, y ellos son los expertos", para el traslado es que "hubiera un secado completo" de los restos, por ello, no se ha podido realizar esta operación en el mes de enero como se anunció. "Los arqueólogos recomiendan que la manera más óptima para realizar el traslado es cuando esté secado completamente, por lo que mientras no sea así, lo conveniente es no tocar los restos", ha explicado. Por ello, Herrera ha afirmado que, "aunque no esté lloviendo mucho", lo oportuno es realizar el traslado en "época estival", momento en el que "se puede producir esa sequedad que dé seguridad absoluta para poder extraer los vestigios y que no se produzca ningún desperfecto".

En este sentido, el director general de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Joaquín Gallardo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, firmaron en diciembre un convenio para el depósito en el Puerto de Huelva de los restos arqueológicos de los siglos VII-VI a.C. hallados durante las obras de rehabilitación que ejecuta la Junta de Andalucía en el edificio administrativo de la Plaza de la Constitución, conocido como antiguo Edificio de Hacienda. El local que se cede, de una superficie de terreno que supera los cien metros cuadrados, se hace por un periodo de dos años, con posibilidad de dos prórrogas semestrales hasta un máximo de tres años. El cómputo de dicho plazo se iniciará en la entrega de las instalaciones.

En las obras que se están llevando a cabo en el edificio administrativo de la Plaza de la Constitución número 1 de Huelva, ejecutadas por la Dirección General de Patrimonio a través de la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), se descubrieron unos restos arqueológicos "que tienen que ser retirados de su ubicación inicial y depositados y custodiados en algún lugar cercano de manera temporal, hasta que el estado de la obra permita que dichos restos puedan ser trasladados de nuevo a su ubicación original, para ser expuestos".

El equipo de arqueólogos y restauración, perteneciente al grupo Vrbanitas de la Universidad de Huelva, que se encuentra desarrollando la actividad arqueológica en el referido solar, realizó un informe en el que, "por la singularidad e interés científico y patrimonial del registro arqueológico documentado", propuso el desmontaje de las estructuras arqueológicas del posible puerto protohistórico de Huelva para su posterior integración y musealización. Para ello, las estructuras arqueológicas "mantendrán la posición original en que fueron documentadas", es decir "se reintegrarán en sus mismas coordenadas, pero elevándose entorno a unos 50 centímetros de su cota original".

Asimismo, la nueva propuesta presentada del proyecto de terminación de las obras de rehabilitación del antiguo Edificio de Hacienda, avalada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Huelva, contempla un espacio independiente al resto de dependencias administrativas para la exposición de los restos arqueológicos. Dicho espacio, futura sede de la Delegación de la Junta en Huelva, posibilitará la visita pública independiente al resto del edificio administrativo, "constituyéndose en un punto central para el conocimiento y disfrute del patrimonio arqueológico onubense".

El espacio museográfico supondrá una instalación expositiva "que acerque a la ciudadanía a la protohistoria de la ciudad de Huelva y su entorno más próximo que se constituirá en un recurso turístico relevante sobre el rico y singular patrimonio cultural onubense". El delegado de la Junta en Huelva, José Correa, ha señalado que el hecho de mover estos restos no supone afección a los mismos, y que en la Comisión de Patrimonio se "consensuó como se tenían que retirar y custodiar esos restos", que "se colocarán en un lugar adecuado, donde se cumplen las medidas de seguridad, de conservación y de temperaturas", con lo que "se garantiza que los restos estarán perfectamente depositados", de forma que "cuando haya que recolocarlos para ponerlos en valor estarán en perfecto estado".