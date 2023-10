La trampa más difícil

Cuando Jack Kirby desembarcó en DC Comics en el año 1970, procedente de Marvel Comics, donde había cocreado durante casi una década a la mayoría de los personajes de la casa, lo hizo con una visión clara de lo que deberían ser los superhéroes y los supervillanos: metáforas de aspectos inherentes a la condición humana. Con esta idea en su mente, Jack Kirby presentó todo un panteón, habitado por un colectivo de deidades benévolas enfrentadas contra el mal absoluto.

El Cuarto Mundo de Jack Kirby está formado por una tetralogía de series sin aparente relación entre sí, que se desarrollarían de tal modo que solamente pudiésemos ver las conexiones entre ellas al final de la trama. Una de estas cuatro series fue Mr. Milagro.

Tras eones de guerra, el Alto Padre (líder de los Nuevos Dioses) y Darkseid (tirano de Apokolips) deciden que el mejor sistema para asegurarse una tregua duradera es intercambiar a sus hijos. Orión, hijo de Darkseid, se convertiría en el predilecto del Alto Padre; Scott Free (Mr. Milagro) se criaría en el infierno de Apokolips. Orion es un símbolo de la naturaleza guerrera de la Humanidad; Mr. Milagro representa la capacidad para resistir cualquier situación.

En 2017, centenario del nacimiento de Kirby, DC Comics decidió rendir homenaje a su figura. Para ello, publicaría una serie de especiales (cada uno de ellos dedicados a una creación de Kirby) y otorgaría la responsabilidad sobre el escapista Mr. Milagro a Tom King y Mitch Gerards.

En este relanzamiento de Mr. Milagro, King y Gerards narran cómo, una vez más, Darkseid pretende alcanzar el dominio del Universo, lo cual ya ha intentado en anteriores ocasiones, pero esta vez, el Alto Padre ha muerto, y Darkseid por fin ha conseguido la Ecuación de la Anti-Vida, un ente misterioso capaz de borrar todo lo bueno de la faz de la Tierra. La victoria de Darkseid es absoluta, tanto en el campo de batalla, como en la mente de Scott Free.

La presentación de los personajes, del mundo donde se desarrolla la trama, de la rivalidad y el conflicto… todo se desarrolla igual que en los grandes relatos clásicos. Una lectura superficial, deja paso, en una segunda lectura, a una revisión de los conflictos de pareja; retratando además una sociedad deprimida con temas como la depresión, y el duelo. Especialmente, Scott Free ha de escaparse de la trampa más difícil de su vida: el suicidio.

Merece especial atención la esposa de Mr. Milagro, Big Barda, personaje construido en torno a su concepción de las relaciones de pareja, mostrándonos la vida cotidiana de este matrimonio, y cómo consiguen compaginar la vida civil y la vida militar.

El grafismo de Mr. Milagro consigue añadir nuevas capas de información a la historia. El dibujante construye escenarios minimalistas, casi como si se tratase de una obra teatral, por los que mueve la cámara con suavidad, consiguiendo impregnar de naturalidad cada página. El color y los efectos digitales, realizados, al igual que los dibujos, por el propio Mitch Gerards, demuestran ser la obra de un maestro, que sabe cómo utilizar las texturas, los colores, los efectos digitales, y, lo que es más importante, sabe cómo combinarlos.

Tom King (San Diego, California, 1978), es guionista de cómics y ex oficial de la CIA. Autor de series como El Sheriff de Babilonia, Omega Men y La Visión. En 2016, sustituyó a Scott Snyder como guionista de Batman. Un año después, retomó su colaboración con el dibujante Mitch Gerads, a través de la miniserie de Mr. Milagro. Vive en Washington D.C. y tiene tres hijos.

Mitch Gerads (Hennepin, Minnesota, 1981), tras graduarse en Diseño Gráfico por la Universidad de Wisconsin-Stout, trabajó en el diseño de envases durante cuatro años. Cocreador, junto a Scott Dillon, de Johnny Recon, un cómic que también ha dibujado. Mitch ha trabajado como colorista en Boom! Studios y dibujó The Activity, serie publicada por Image Comics y escrita por Nathan Edmondson. Es colaborador habitual del blog Comic Twart. Volvió a formar equipo con Edmondson en Marvel Comics, donde destaca su trabajo en el octavo volumen de The Punisher. También ha trabajado en DC, dentro del sello Vértigo, publicando, a finales de 2015, The Sheriff of Babylon, junto al guionista Tom King.

La próxina semana: Brujeando (2008), de Teresa Valero y Juanjo Guarnido, quienes presentan una divertidísima serie repleta de hechizos, conjuros disparatados y mágico encanto.