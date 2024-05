Tres trabajadores mueren en su puesto de trabajo en Huelva en lo que va de año

El lunes se tiñó de negro en la provincia de Huelva por la muerte de un hombre de 50 años en Cortegana tras ser atropellado por un vehículo dumper mientras estaba en su puesto de trabajo. Un fallecimiento que eleva a tres los accidentes laborales mortales de este año en el territorio onubense, según informan a este diario desde el sindicato UGT, que contabiliza también el del pasado viernes en la finca Matalagrana, "cuando un trabajador agrícola se desvaneció en su puesto de trabajo", y otro en marzo, "del que tendremos más información en los próximos días después de una reunión con agentes económicos y sociales para analizar la accidentalidad en la provincia".

La muerte del trabajador de Aqualia, natural de Cortelazor, mientras realizaba labores de mantenimiento en la red de saneamiento de aguas de Cortegana, une a UGT y a CCOO, que lanzan un mismo mensaje a empresas y administraciones para que "implanten medidas de prevención de riesgos laborales y velen por el cumplimiento de las mismas".

En palabras del secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, "el simple hecho de que una persona pueda sufrir un accidente mientras trabaja es un fracaso", por lo que "no podemos consentir la muerte de una persona, que deja a toda una familia destrozada". Es por ello que exige a las empresas "el respeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la inversión en formación para sus trabajadores al objeto de saber a qué riesgos se exponen" porque, insiste, "los accidentes laborales pueden evitarse". No obstante, prosigue, no es tarea únicamente de las empresas, pues las administraciones "tienen que reforzar las plantillas de Inspección de Trabajo y del Centro Provincial de Riesgos Laborales", todo ello en aras de "prevenir y vigilar que las normas se cumplen". En números, "a Huelva le hacen falta, como mínimo, tres inspectores de trabajo y tres técnicos en el centro de riesgos laborales", resumía Gutiérrez a esta redacción.

El descontento de la central sindical le llevó a protagonizar este martes una concentración en Huelva "en memoria del compañero y reivindicando que las administraciones se impliquen más y persiga a todo aquel empresario que quiera vulnerar la ley o no cumplir la ley de prevención de riesgos laborales".

Un discurso idéntico al que pronuncia CCOO, que mostraba su "indignación y tristeza" ante lo ocurrido en Cortegana porque "la mayoría de los accidentes laborales son evitables", subraya a este diario la responsable de Salud Laboral, Charo Díaz. "Apelamos a las empresas a que tomen la prevención como inversión en calidad y no como un gasto", apuntaba, toda vez que insta a las administraciones "a dotar de recursos humanos y materiales a Inspección de Trabajo".

Díaz aboga también por la formación "continuada" a los propios trabajadores, dado que "es la única manera de concienciarse de la necesidad de cuidar la salud física y mental en el trabajo". De hecho, prosigue, la digitalización de los trabajos, que "lleva a estar conectados 24 horas, produce estrés ansiedad y, por ende, puede maltratar la salud mental del trabajador".

De otro lado, Charo Díaz no pasa por alto los accidentes in itínere -los de camino o a la vuelta del trabajo-, "que no constan como laborales", así como los que se producen por estrés térmico, advirtiendo de "las altas temperaturas que tendrán que soportar ahora trabajadores de la construcción, de reparación de vías o de Ayuda a Domicilio, mientras se desplazan de un hogar a otro".

Ambos sindicatos están a la espera de que Inspección de Trabajo "investigue lo ocurrido" y coinciden en recordar que "los accidentes laborales pueden acabar en graves consecuencias físicas y mentales para el trabajador", de ahí el llamamiento a "concienciarnos sobre una problemática" de rigurosa actualidad.

Sobre el trágico suceso, cabe recordar que los hechos tuvieron lugar este lunes pasadas las 9:30 cuando el Teléfono 112 recibió una llamada de socorro que alertaba del atropello registrado en la calle Carmen esquina con calle Romaneros de Cortegana. La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los bomberos desplazados al lugar rescataron al hombre que había quedado atrapado bajo el vehículo, sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida. Sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Para entender la dimensión de este problemática en Huelva, los datos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía revelan que la provincia registró en 2023 un total de 7.596 accidentes con baja o, lo que es lo mismo, una veintena por día. De los 7.596 accidentes, 6.552 ocurrieron durante la jornada laboral.