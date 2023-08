Los trabajadores del Real Club Marítimo de Huelva irán a huelga por desencuentros con la directiva

Importantes discrepancias entre los trabajadores del Real Club Marítimo de Huelva y su directiva han llevado a los primeros a romper un proceso de negociación de renovación del convenio empresarial e iniciar otro de huelga indefinida.

Dicho proceso, que comenzó hace casi dos años, según los trabajadores, y uno, según la directiva, y que tenía por objeto renovar el acuerdo marco, estalló por los aires este mes de agosto después de que ambas partes no lograsen alcanzar un acuerdo tras finalizar un calendario de negociaciones pactado el pasado mes de junio.

Los representantes sindicales aseguran que "la falta de medidas de seguridad, el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales y, en general, las malas condiciones de trabajo" impuestas por parte de la directiva son algunas de las circunstancias que les han llevado a levantarse de la mesa y negarse a seguir negociando.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Manuel Rodríguez, ha explicado a Huelva Información que "en ningún momento se han negado a seguir negociando" el convenio. El representante del Náutico asegura que en los meses de abril y mayo de este año, "se acordó un convenio empresa-trabajadores al cual le quedó por cerrar un punto sobre un seguro por accidente e invalidez". Dicho punto, "se estaba revisando pero llegaron los compromisos de la Semana Náutica y todo se dilató más de lo esperado", reconocen.

La sorpresa, según explica Rodríguez, llegó apenas unas semanas después. "Nos llegó una propuesta completamente nueva, que no se parecía en nada al que habíamos acordado", algo que achaca a la entrada de un sindicato en la negociación. "Antes de esto, negociabamos directamente con los trabajadores y el acuerdo estaba casi cerrado", asegura.

Una agenda sin salida

A partir de ese momento, ambos actores configuraron un calendario de negociaciones para contar con el tiempo necesario para valorar las nuevas exigencias. "Desde entonces hemos venido negociando el nuevo convenio hasta que el día 17 el sindicato no quiso escucharnos más, al tercer punto de nuestras matizaciones no quisieron escuchar más, se levantaron y rompieron las negociaciones". En dicho punto, la directiva hizo un último intento por convencer a la plantilla. "Intentamos convocar a los trabajadores pero ya no querían escuchar ni seguir negociando".

Desde este viernes el club permanece cerrado y sin actividad. Los 500 socios con los que cuenta el Náutico han recibido una notificación, por parte de la empresa, informando sobre la circunstancia de huelga indefinida por la que atraviesa la institución.