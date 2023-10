¿Qué tiempo hará en Huelva para la Feria del Caballo?

Una de las preguntas más recurrentes que se hacen muchos onubenses durante estos días es cómo será el tiempo para la Feria del Caballo, esperando que estas temperaturas veraniegas que se están viviendo en Huelva durante el mes de octubre se disipen y den un respiro para poder disfrutar al mediodía sin tener que resguardarse del calor. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han informado a este periódico de que se esperan "temperaturas más altas de lo normal para esta época del año" y "no es fiable de que a partir del viernes la situación vaya a cambiar". Las máximas rondarán los 30 grados en las horas centrales del día y las mínimas se encontrarán por debajo de los 20.

Se trata de unos días en los que no habrá precipitaciones y las temperaturas veraniegas seguirán siendo predominantes. Según Dani Zamora, de MeteoHuelva.es, "se espera un tiempo estable y soleado, con posibilidad de cambio a partir del viernes 13 de octubre". Se trata de una predicción "que aún no es segura debido a que aún quedan nueve días y no se puede saber don certeza", pero actualmente se puede observar "la llegada de un posible frente para el fin de semana del 14 de octubre".

Aunque aún no existe una predicción segura, parece que el calor va a ser el predominante en los dos primeros días de feria y que la situación podrá variar a partir del sábado, haciendo que las temperaturas vayan descendiendo.

Programación ecuestre

Este año la programación de la Asociación Huelva Ecuestre para la Feria del Caballo ocupará desde el jueves 12 de octubre hasta el domingo día 15. El primer día, el jueves 12, después de la noche del Choco Frito que se le celebrará el miércoles, tendrá lugar la exhibición de carruajes en el parque Zafra a partir de las 18:00, donde los aficionados por podrán ver las diferentes modalidades con tiros de mulos y caballos.

El viernes 13, se celebra una exhibición de las escuela hípicas de Huelva a las 17:00, en ella participarán la Asociación del Caballo de Mazagón, el centro hípico de Mariano Orta de Niebla, la escuela de iniciación hípica Nono Ortiz de San Juan del Puerto, la escuela hípica Antonio Real de Lepe y el club hípico La Doma de Bonares.

La jornada del sábado se inaugurará con una exhibición amazona a las 12:30, donde participarán Cristina Castilla Fornell, Patricia García López, Triana Perera Valdayo y María García Velo, Celia Chiméno Domínguez y Jennifer Gómez Martín, en diferentes modalidades tanto vaquera como clásica. Además, habrá una exhibición de doma clásica a las 17:30 en la que participarán Juan Manuel Capelo Moreno de Moguer, Mariano Orta Azojil de Niebla, Antonio Abad Blanco Prieto de Trigueros y Antonio Verdejo Pérez de Málaga. A las 19:00 tendrá lugar el espectáculo con Antonio Abad Blanco de doma clásica y baile flamenco con Isabel Augusto. Para finalizar el día se podrá disfrutar a partir de las 19:30 del carrusel Trotando por los Mares de la Vega de la asociación ecuestre de la Vega Carmona.

El domingo 15 de octubre se celebrará la exhibición de Doma Vaquera en la que participarán numerosos jinetes de la provincia de Huelva y Sevilla.