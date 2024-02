Los taxistas de Huelva denuncian dificultades para asegurar sus vehículos

A un alto número de taxistas de Huelva les urge encontrar un seguro para sus vehículos después de que la compañía aseguradora que aseguraba a una flota de automóviles de Radio Taxi Huelva haya rechazado la prórroga de las pólizas "por excesiva siniestralidad", un motivo que, según el presidente de la referida asociación, José Luis Moreno, "no compartimos".

Según Moreno, 35 de los casi 60 vehículos pertenecientes a Radio Taxi Huelva figuran dentro de la flota a la que esta aseguradora daba cobertura. Más de la mitad de los taxistas tendrán ahora que buscar un nuevo seguro una vez caduquen sus pólizas, cuyas fechas varían en función de cada profesional. El problema de ello es que no será tarea fácil, "pues no conseguimos seguros a precios razonables por estas razones de alta siniestralidad y hay compañeros que, en último caso, tienen que contratarlos en otras comunidades autónomas porque aquí no nos dan una respuesta", asegura José Luis Moreno.

El sector clama contra este motivo porque, "en el 80% de los siniestros que tenemos los taxistas en Huelva, la responsabilidad no es nuestra", si bien "el hecho de enviar un parte cada vez que esto sucede repercute en un encarecimiento de los seguros, y ahora nos sentimos abandonados por esta aseguradora".

Cuando los taxistas dicen que no es fácil encontrar una póliza "a precio razonable", explican que "la media de un seguro a terceros y a todo riesgo han subido hasta los 1.500 y los casi 3.000 euros anuales, respectivamente", cantidades que son "inasumibles". La causa es, como ya se ha mencionado, "esta alta siniestralidad que se nos presupone", lamenta el presidente de Radio Taxi Huelva.

José Luis Moreno argumenta que "ya se nos exige un seguro con responsabilidad civil obligatoria de 50 millones de euros, características especiales de un vehículo con taxímetro y un alto precio a pagar", por lo que anuncios como este "nos dejan en situación de abandono".

Es por ello que desde Radio Taxi Huelva se pide a las administraciones competentes que medien entre el sector profesional y las aseguradoras con ánimo "de obtener precios razonables y no disparados, que es lo que nos estamos encontrando". No es este el único pago que tienen que abonar los profesionales del taxi, que también tienen que dar cuenta del autónomo y del IRPF, por lo que insisten en "solicitar presupuestos sensatos".