Los taxistas de Huelva, con miedo a parar en las zonas de ocio nocturno: "Vamos a trabajar, no a discutir"

A altas horas de la madrugada del fin de semana en Huelva la percepción del onubense es que no hay taxis en las paradas más cercanas a las zonas de ocio nocturno más concurridas, véase la parada del Punto o las inmediaciones del centro comercial Aqualon. El motivo de la ausencia de taxistas, según confirman a este diario desde Radio Taxi Huelva, no obedece a la reducción de los vehículos operativos -el 50% de los profesionales dan servicio los fines de semana, como siempre-, sino al temor que les generan estos puntos y la inseguridad que sufren por los incómodos episodios que soportan.

Tanto es así que, hace menos de un mes, un taxista de Huelva sufrió la agresión de un usuario en la parada del Punto, ocasionándole la misma una luxación en el hombro y, por ende, la baja. El profesional afectado intentó solucionar un conflicto entre este varón y una mujer y el agresor se enfrentó a él con violencia, provocando su traslado a un centro sanitario.

Las experiencias de los taxistas onubenses en los citados puntos se vuelven irritantes bien entrada la madrugada. Desde usuarios que se cuelan y provocan malestar en los que sí respetan la cola hasta los que exigen entrar con una copa en el vehículo, pasando por los reiterados vómitos en el interior de los coches o, como el caso anteriormente mencionado, una agresión. Son episodios que, según el presidente de Radio Taxi Huelva, José Luis Moreno, "preferimos evitar por las malas experiencias que hemos tenido". Es por ello que los taxistas recomiendan solicitar los taxis en puntos cercanos a las referidas zonas y así evitar estacionar en "estos puntos que son conflictivos desde las 4:00 hasta las 6:00", sostiene Moreno, que reafirma que "mantenemos el 50% de los taxis operativos el fin de semana y, además, entre semana hemos aumentado del 66 al 80%". "No es un problema de que hayamos reducido el servicio".

Esta situación de inseguridad que denuncia el sector está relacionada, sobre todo, con un problema de civismo, de ahí que pidan a la población onubense "responsabilidad" porque, insisten, "queremos trabajar de forma segura". En este sentido, ven también como posibles soluciones la existencia de vallas que permitan hacer una cola y que nadie se cuele, "evitándose así nuevos conflictos", además de presencia policial continua en estos puntos a altas horas de la madrugada.

Samuel, taxista en Huelva capital, afirma haber sufrido duras experiencias, "como una patada en la puerta o que me partan el retrovisor". "Son zonas en la que la gente va bebida, no todo el mundo es buena persona y, si les dices que suelten la copa antes de entrar, se molestan y lo pagan contigo", sostiene, al tiempo que insiste: "Salgo a trabajar, no a discutir".

Este joven profesional explica que uno de los principales problemas que ha presenciado viene con los turnos. "La gente se cuela y causa malestar en otros, por lo que muchas veces te ves envuelto en conflictos en los que no quieres estar y, al final, hay gente que lo paga contigo, con el taxista. Es frustrante", resume.

Su compañero Manuel -nombre ficticio- narra otro episodio reciente que tuvo. "Un chico se iba a montar con mi compañero en la parada del Punto, pero le pidió que no lo hiciera con la copa de balón que llevaba. Fue entonces cuando el joven empezó a encararse con todos los que estábamos allí y dar, incluso, portazos. Estaba desatado", explica.

Este taxista de Huelva subraya que por las noches hay servicio, pero que "preferimos recoger en zonas más alejadas de estos puntos de conflicto". Además, destaca la particularidad de que la práctica totalidad de taxistas que trabajan los fines de semana de madrugada "somos jóvenes" porque "los profesionales de entre 50 y 60 años se quitan de este tipo de problemas por la edad". "Nos sentimos desprotegidos y pedimos responsabilidad a la población" porque, insiste, "queremos dar el mejor servicio posible".