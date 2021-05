El alcalde de Huelva asegura a los feriantes una solución ante la suspensión de Las Colombinas

Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, ha asegurado este viernes que desde el Consistorio arbitrarán una solución para los feriantes ante la suspensión de las Fiestas Colombinas, de manera que éstos puedan desarrollar su actividad.

En una entrevista concedida a la televisión pública andaluza, el alcalde ha remarcado que "por responsabilidad" no se van a celebrar las Colombinas dado que se aglutinan miles de personas en el recinto y "por seguridad" no sería conveniente.

No obstante, el regidor ha explicado que desde el Ayuntamiento se están organizando actividades culturales y propuestas alternativas para disfrutar esos días de las calles de la ciudad y en "los próximos días" las presentarán.

Preguntado por la reunión con el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, este miércoles con el vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP), Joaquín Villanova, y los alcaldes de cuatro capitales andaluzas, entre ellos Cruz, para abordar la situación de romerías, ferias y otras actividades populares proyectadas para los próximos meses y que se ven afectadas por la pandemia de la Covid-19, Cruz ha señalado que todos coincidieron en la importancia de mantener la cautela y seguir las recomendaciones de la Consejería de Salud dado el complejo escenario de la pandemia.

Respecto a la situación epidemiológica, Cruz ha recordado que la capital y la provincia de Huelva han estado, en términos comparativos, "mejor" que otros territorios, pero ha subrayado que la lucha contra la pandemia "no es algo localista sino que es una cuestión de todos y no se puede bajar la guardia".

En este sentido, sobre este primer fin de semana sin estado de alarma, Cruz ha señalado que se nota la apertura provincial en la actividad económica, teniendo además presente que Huelva es un destino muy demandado en estas fechas. "Se nota la vida en las calles", ha proseguido el regidor local.

Tras incidir en los cinco millones contemplados en los presupuestos municipales para ayudas directas a pymes y familias afectadas por la crisis de la Covid-19, el alcalde ha recordado que del 1 al 6 de junio se celebrará, con todas las medidas de seguridad, la VI edición del Festival de Flamenco, con el cual llevan "el cante al corazón de la ciudad".

Dentro de los eventos de relevancia que acogerá la ciudad ha destacado el I Congreso Gastronómico Iberoamericano y el Mundial de Bádminton, incidiendo en "la capacidad organizativa" de la ciudad.

Primarias del PSOE-A

De otro lado, cuestionado por las primarias del PSOE-A para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta y si se ha decantado ya por un candidato o candidata concreto, Cruz ha sostenido que se suma "al proyecto fuerte e ilusionante" que "dé respuesta a las necesidades y aspiraciones de los andaluces".

De este modo, ha remarcado el deseo de todos de "ir con el mejor proyecto", pero no ha abundado sobre la inclinación de su voto porque, a su juicio, en este tipo de procesos hay que "intoxicar lo menos posible" a la militancia. No obstante, ha remarcado que dentro del PSOE todos se conocen, de manera que "cada uno tiene su voto" y considera que no se debe influir en el voto ajeno. Se trata, como ha incidido, de salir "unidos" de este proceso porque "aspiramos a conseguir el respaldo" de los andaluces, ha remarcado.