La única solución del Puente del Odiel es “ampliarlo con una plataforma”

El Puente del Odiel conecta Huelva con Aljaraque y unifica un problema cotidianos de los miles de onubenses que a diario lo cruzan en un sentido y en otro. Sin embargo, es un foco constante de problemas por su insuficiencia para asumir el tráfico que soporta. El viceportavoz en Aljaraque del PP, Pedro Yórquez, asumió ayer que “el Puente desde que se construye adolece de un problema evidente”. La vía “no tiene arcenes, no tiene espacio para que un servicio prioritario como un coche de policía o una ambulancia pueda maniobrar en caso de necesidad. Es estrecho, hubiese sido deseable contar con al menos un carril más”. Esto provoca que antes la más mínima incidencia se produzca un tapón. “Un mínimo pinchazo o cualquier incidencia en el puente provoca un atasco que vemos que llega desde la salida de Huelva a la entrada de Aljaraque o al revés”, denuncia.

El puente no es solo la conexión con Aljaraque, sino con toda la costa occidental ante lo que “es a todas luces insuficiente para las necesidades de la provincia. De hecho, al día siguiente de su inauguración ya vivimos el primer atasco”.

Yórquez reclama que “lejos de las fantasías y promesas vacías del PSOE cuando vendió los tres puentes a Punta Umbría, lo que de verdad se debía contemplar era la solución que daba la DGT en un informe reciente a la inauguración del puente en el que alertaba que era insuficiente. La DGT proponía añadir una plataforma lateral para construir un carril más”.

De hecho, “la iluminación es incorrecta y está mal ubicada. Solo hay que ver que las farolas invaden el espacio de circulación y algunas está torcidas del roce con camiones”.

Defiende que las administraciones “tendrían que haberse planteado si no la construcción de otra vía al menos esa solución que plantea la DGT”.Señala al hoy partido en la oposición regional como responsable porque “el PSOE en décadas de Gobierno no solo no ha dado soluciones, sino que encima ha minimizado los problemas”. “Sin ser ingeniero, entiendo que la única solución que tiene el puente actual es la que planteó la DGT”, añade.

Hace unos se ejecutaron obras en los accesos al puente que no han paliado los problemas sino que “solo han aumentado la parte ancha del embudo y la zona de salida sigue siendo exactamente la misma. Lejos de resolver el problema, lo agrava”.