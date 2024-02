Una sofisticada técnica que ataca el cáncer con radiaciones intensas y precisas mejora la vida de 300 pacientes en Huelva

Una técnica que se abre a otros tipos de tumores

El servicio de Oncología Radioterápica augura un buen pronóstico para la radioterapia estereotáxica, dado que es un técnica que se abrirá a más tipos de tumores. Es por ello que, según explican Nuria Linares y José Manuel Rico, "estamos empezando a tratar a pacientes con cáncer de colon, pulmón o riñón que presentan un número limitado de metástasis" -tumores que se han extendido a órganos distintos a los del tumor primario-. Lo habitual en estos casos hasta ahora eran la quimioterapia y otros fármacos. En estos casos, explican ambos oncólogos, "añadir la radioterapia en todas las metástasis ayuda al tratamiento de quimioterapia y fármacos a controlar la enfermedad". De hecho, hay datos "que nos indican que cuando usamos quimioterapia o fármacos y la radioterapia estereotáxica en pacientes con pocas metástasis, aumenta la supervivencia y su calidad de vida", finaliza.

A este respecto, Rico considera que esta técnica es posible en todo tipo de cáncer pequeño, si bien advierte de que "eso no significa que sea conveniente para todos". Para algunos pacientes "que sea técnicamente posible, pero puede ser que no sea aconsejable" "Hay pacientes concretos que no se benefician del tratamiento. Si el tumor es grande o las dosis de radiación que se necesitan no son muy altas no es una buena idea". "Hay situaciones en las que aunque la SBRT sea "posible" no es el mejor tratamiento para el paciente