Un mes de septiembre lleno de salidas extraordinarias

En 2018 tuvimos un septiembre magno. A los cultos tradicionales de la Virgen de al Cinta se unieron los siguientes sábados del mes varias salidas extraordinarias.

Los aniversarios cofrades tuvieron una especial celebración en la barriada de Las Colonias. El Ayuntamiento le concedía a Nuestra Señora de los Dolores la medalla de la ciudad. Un gozo para la que viene siendo guardiana del barrio, de emociones y súplicas de una hermandad y de todos sus vecinos. Ese desbordar alcanzó su momento especial el día 15 de septiembre cuando el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, impuso la medalla a la Virgen de los Dolores en su paso de palio a las puertas del Consistorio.

La salida del Señor de Pasión el día 22 constituyó el momento culminante de su centenario; ofreció estampas muy distintas a las del Martes Santo, la luz del día que el acompañó a la salida o su llegada a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad donde Pasión era Huelva. La llegada a las Hermanas de al Cruz o a la Esperanza vistieron de emoción un itinerario de gozo.

Cerraba este mes extraordinario la salida de la Virgen de la Paz en el 75 aniversario de la Hermandad de Mutilados, que desde la parroquia de San Sebastián volvía al entorno de la iglesia donde fue fundada, la iglesia de San Francisco. Una jornada en la que también procesionó la imagen de Nuestra Señora de la Merced.

Llegó diciembre para la celebración en la fiesta de la Inmaculada del cincuenta aniversario de la Virgen de la Victoria con un solemne y extraordinario besamanos.

José Vilaplana habla de no abusar de salidas

El obispo José Vilaplana, en la entrevista publicada el Domingo de Ramos dijo que con los aniversarios todo el mundo los quiere celebrar, aunque advierte de que “no podemos abusar de excesivas salidas extraordinarias porque se pierde el carácter de extraordinario”.

Entiende que se diluye su “relieve” y señala que “la mesura en todo es la garantía de poder hacer las cosas bien”. Así no dudaba en decir que “nos lo tenemos que plantear”.

Vilaplana habla de que no todas las salidas extraordinarias tienen por qué tener los mismos itinerarios y apunta más a “los espacios que afectan a cada hermandad”. Así pedía que “nos planteemos las cosas en conjunto y no cada uno mirando sólo lo suyo, si va a ser positivo o no para la ciudad, si va a tener un carácter evangelizador o no, etcétera”.