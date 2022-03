El sector pesquero de Huelva prevé "un amarre total" al superar los gastos en combustible a las ventas

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar' de Punta Umbría, Manuel Fernández Belmonte, ha señalado que el gasto derivado de la subida del precio de combustible por el conflicto generado por Rusia en Ucrania "está superando las ventas" de las capturas de las embarcaciones, por lo que prevé un amarre "de toda la flota" onubense.

Así lo ha indicado en declaraciones, donde ha destacado que el combustible para las embarcaciones profesionales ha subido un "más de 120 por ciento en menos de 15 días, cuando en la gasolinera la subida ha sido escasamente un 30 por ciento", algo que dice "no entender", toda vez que ha remarcado que "ya hay muchos barcos y muchas modalidades que han comenzado a parar".

En este punto, ha señalado que los armadores y las cofradías de pescadores del país se encuentran a la espera de que el próximo 15 de marzo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, los reciba para buscar soluciones, ya que si no se dan, ha aseverado que el sector irá a una "huelga indefinida", toda vez que ha subrayado que "más del 50 por ciento de las embarcaciones se encuentran amarradas".

Asimismo, ha explicado que hace un mes "se pagaba a 0,50 el combustible y ya no era viable" y que, a día de hoy, "está a 1,20" algo "totalmente inviable". En este punto, ha señalado que "hay embarcaciones que gastan 1.200 litros de gasoil y venden 1.800 euros al día", por lo que "ya el gasto en combustible es mayor que la propia venta bruta".

"De ahí, que ya haya una parte importante de la flota amarrada, y la que queda irá parando a lo largo de estos días", ha dicho antes de añadir que "a esto hay que sumarle el paro previsto en el transporte para el día 14. Si no hay transporte, poco se puede pescar".

Con respecto al puerto de Punta Umbría, Fernández Belmonte ha indicado que "de cien barcos, están trabajando escasamente unos 25", al tiempo que cree que en Isla Cristina y Ayamonte "va a parar toda la flota" porque "son arrastreros y no tienen rentabilidad" y "los empresarios no pueden pagar el combustible, porque no les queda dinero para pagara a los trabajadores ni a la seguridad social, ni nada". "Es inviable, van a parar solos".

Por todo esto, ha subrayado que la situación es "un caos total" y una "bancarrota", ya que "a los problemas que de por sí tiene la pesca, hay que sumarles agentes externos que nos superan", al tiempo que ha apuntado que considera que el Gobierno "se está aprovechando de la situación con esta subida" al considerar que, "en proporción a la subida que ha supuesto para el sector, para el ciudadano debería estar entorno a los tres euros".

"Un empresario puede perder 4.000 euros una la semana y pagar los gastos y a los trabajadores, pero a la semana siguiente hay que cerrar", ha explicado antes de apuntar que esta situación "puede llevar al desabastecimiento de pescado en los mercados".