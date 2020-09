El sector hostelero y el ocio nocturno se enfrentan a pérdidas de entre el 80% y el 100%

La Federación Andalucía de Noche y la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (BARECA), con el respaldo de España de Noche, se han manifestado en la mañana de hoy por las calles de Huelva bajo el lema "Rescate ya". Alrededor de 500 empresarios y profesionales del sector hostelero y del ocio nocturno han partido desde la plaza de El Punto de la capital hasta llegar a la plaza 12 de octubre, donde se ha leído un manifiesto.

Entre todos ellos, Rafael Acevedo, presidente de Bareca, confiesa que "esta manifestación es un basta ya. El virus no ha nacido en la hostelería, habrá que tomar medidas pero no tan radicales como las que estamos padeciendo la hostelería". Acevedo anuncia que "en el sector de la nocturnidad las pérdidas son del 100%, en los catering y salones de celebraciones las pérdidas podrían encontrarse entre el 80% y el 90%". Además, señala que "muchas empresas ya han cerrado y otras muchas ya no pueden soportarlo más".

Según los convocantes “la hostelería no es el problema, es parte de la solución” y por ello solicitan un Plan de rescate integral donde se recojan a nivel autonómico ayudas directas que permitan a las empresas hibernar durante el tiempo que duren los cierres o restricciones, para el pago de seguros sociales, alquileres, suministros e hipotecas, así como para subsanar las pérdidas económicas, de manera que las empresas puedan seguir vivas y mantener el empleo, tal y como se hace con otros sectores".

Por otro lado, las peticiones al Gobierno Central se concretan en: complementación de hasta el 100% la exención de las cotizaciones sociales por los ERTE; prórroga de los ERTE hasta finales de 2021; reducción del IVA de la hostelería y el ocio nocturno al 4% hasta final de 2021, como ya han hecho países como Alemania o Inglaterra; e incrementar el periodo de carencia en al menos un año en la devolución de préstamos desde su vencimiento.

Además, se solicita la eliminación de pago de autónomo durante el periodo en el que se establezcan limitaciones o restricciones al normal desarrollo de la actividad y el de las cuotas correspondientes a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual durante el periodo donde se establezcan restricciones al normal desarrollo de la actividad, así como suprimir los impuestos que gravan el consumo de energía, disminución de los módulos y bonificación de las tasas de juego al 100% mientras duren las restricciones y limitaciones al desarrollo de la actividad.

Con respecto a la administración local, se precisa la bonificación total del 100% del IBI y del IAE, así como de las tasas de ocupación de vía pública y demás tasas municipales en los periodos de cierre vividos estos meses, y en los que se hayan producido o se vayan a producir restricciones.