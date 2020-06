No hay romería pero hay Rocío. Este año devotos de la Blanca Paloma peregrinan con el corazón y rezan desde la distancia. El coronavirus ha provocado que el inicio de junio no reproduzca el acontecimiento religioso más multitudinario: volver a ver a la Patrona de Almonte por las calles de su aldea. La Covid-19 ha podido con la romería pero no con el Rocío. Esta fuerza arrolladora de la fe ha demostrado este Pentecostés que los sentimientos hacia la Virgen son inquebrantables. Así, la noche de los vivas, de las lágrimas y de las promesas ha permanecido intacta gracias a la devoción a la Virgen de los romeros y hermandades, tanto la Matriz como las filiales.

La primera de ellas ofreció en sus canales de comunicación un concierto de la soprano internacional Ainhoa Arteta bajo el título Notas de Luz, que se realizó a puerta cerrada. El acto, grabado, sirvió de previa a la celebración del rosario a las 00:00, como cada lunes de Pentecostés. La diferencia es que en esta ocasión, en vez del paso de los simpecados de las filiales por la puerta del santuario, se proyectaron imágenes de los altares “que han montado muchas hermandades”, explicó a este periódico el presidente de la Matriz, Santiago Padilla.

El rezo del Santo Rosario corrió a cargo del vicario parroquial y contó con el acompañamiento musical, “que lo ha hecho el coro de la hermandad y José Manuel Soto”. La madrugada de la Virgen no terminó ahí puesto la Matriz proyecto después la película del centenario de la coronación para después conectar con el interior de la parroquia de la Asunción.

La Hermandad Matriz lo ha dispuesto todo para que la devoción continúe hoy. Así desde las siete de la mañana la parroquia está abierta. Habrá una misa a las 20:30 y se rezará la Salva a las 22:00. También se ha invitado a las hermandades filiales que repiquen sus campanas a las 12:00.

Este año los rocieros no se han podido concentrar ante la Virgen por las calles de la aldea. Esto ha provocado que los actos en honor a la Blanca Paloma se extiendan por todo el territorio nacional. Por ejemplo, en Huelva capital se celebró un acontecimiento especial. La Hermandad de Emigrantes trasladó su Simpecado hasta la Hermandad del Rocío de Huelva para rezar conjuntamente el Santo Rosario en un acto que ofició el obispo de la Diócesis de Huelva, José Vilaplana. Además el rezo estuvo presidido por la imagen de la Virgen del Rocío de la parroquia de la Concepción, que estuvo entronizada en la carreta de la Hermandad de Huelva.

Hoy a las 21:00 habrá una misa conjunta de las filiales y mañana el simpecado de la Hermandad de Huelva visitará por primera vez la casa de Hermandad de Emigrantes para desarrollar cultos durante dos días.