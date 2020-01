“Si queremos hablar de una temporada turística seria en la provincia de Huelva, mínimo tendremos que situarnos antes de la Semana Santa y que dure hasta después del puente de octubre”. Son palabras del presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz, a Huelva Información, en el marco de los retos del sector para el año 2020. Desde el trabajo del ámbito privado señalan que la estacionalidad se ha ampliado y que se refleja en los buenos números que hay desde mediados del mes de marzo hasta finales de octubre. Pero para mejorar esa estacionalidad piden el compromiso de las administraciones. “Algunos ayuntamientos, por no decir casi todos, no terminan de entender que la temporada turística no empieza cuando se dan las vacaciones escolares y se acaba cuando empiezan los colegios”.

En esta línea, el Círculo Empresarial de Turismo pone su foco en las administraciones locales, las cuales “tienen que dar un paso al frente importante, que no terminan de darlo”. Piden sensibilidad, aunque cada año se la encuentran en “discursos y bastante menos en hechos”. Entre las reclamaciones concretas se encuentra la seguridad, la limpieza, el orden, los accesos, los servicios sanitarios... hechos que “nos dan envidia del Algarve o de la Costa del Sol”, en otros ejemplos. “Eso en definitiva hace que un destino tenga brillantez más allá de las propias cualidades”. Así, el sector quiere que los ayuntamientos sean conscientes de todos los beneficios que ocasionaría tener cada municipio en condiciones para la llegada de turistas en una amplia estacionalidad.

Otra de las reivindicaciones históricas del sector turístico son las infraestructuras de accesibilidad a la provincia con las que se conseguiría “ampliar la temporada”. Por ejemplo, una comunicación ferroviaria “eficiente” acercaría a la provincia “el mercado del centro de la Península”. También la construcción del aeropuerto abriría sin lugar a duda “el mercado internacional” a Huelva. “Tu puedes salir de Madrid a las 14:00 y estar comiendo a las 16:30 en Málaga y jugar al golf por la tarde, o en Valencia o en Barcelona”, lugares donde llega el AVE, y en Huelva “no es posible”. De esta manera “la gente no se plantea venir un fin de semana a Huelva”, ya que se pierde un día en llegar hasta el destino. “Eso nos demuestra que para que haya una ocupación buena necesitamos un mínimo de 3-4 noches”, explican desde el Círculo Empresarial de Turismo.

En cuanto a la comercialización y las previsiones para el año 2020, José Manuel Díaz señala que todavía es pronto, aunque habrá que tener “prudencia”, además de que está la posibilidad de que se comience “a pelear con el precio, algo que no hemos hecho estos años atrás”. Y es que hay algunas situaciones que pueden afectar, aunque sea indirectamente, a la llegada de turistas hasta la provincia de Huelva. Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede afectar a la economía europea, que a su vez puede afectar a Alemania. O incluso el Brexit. Que aunque Huelva no tiene un cliente británico, puede terminar afectando a la Costa del Sol –por ejemplo–, y que ante esa falta de turistas, otros destinos nacionales busquen los viajeros que les falta en el terreno que trabaja Huelva. Así, el Círculo Empresarial de Turismo apunta que nos encontramos ante una etapa de “incertidumbre” –algo que igual pasa con la ausencia de Gobierno en España–, y que “frena el gasto y la actividad económica”.

En el ámbito de la comercialización, el Círculo Empresarial de Turismo remarca que el sector está “muy activo” en esta área con programas muy intensivos. Entre los viajes que realizarán se encuentra la BTL de Lisboa, que será en marzo, donde “vamos a hacer un desembarco importante”, además de tener un estand propio. Entre otras muchas acciones internacionales, “seguimos manteniendo las acciones con touroperación internacional centroeuropeas del segmento de golf. José Manuel Díaz también resalta la “magnífica coordinación” que tienen con el Patronato de Turismo en ese trabajo conjunto de promoción del destino.Una de las confirmaciones para el año que viene será una nueva edición del Festival Village, que traerá a 10.000 jóvenes del país vecino a un evento promocional para el mercado portugués “de una magnitud bestial”.

Nuevos destinos nacionales para comercializar la provincia

El año 2020 será un ejercicio en el que el Círculo Empresarial de Turismo llamará a la puerta de destinos nacionales donde nunca antes habían comercializado la provincia o que hacia tiempo que ya no lo hacían. Así, Canarias, será uno de los destinos donde desembarque el sector turístico onubense, gracias, en parte a la actual conexión con ferri entre los dos puntos. Desde el Círculo Empresarial de Turismo aseguran que esta conexión “empieza a ser interesante”. Huelva también estará en Zaragoza, donde hace muchos años que va el Círculo y por primera vez se buscarán viajeros en Burgos y León ya que “creemos que es un cliente potencial que podemos tener”. Además, los mercados tracionales seguirán siendo prioridades para el sector.

Retos legislativos

“Estamos preocupados y ocupados con el nuevo decreto de hoteles”, remarca el presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz. Y es que la herramienta de ordenación del sector que está vigente es la de 2004. Ahora, el nuevo decreto se encuentra en fase de primeros borradores y que “hay que ver en detalle”, ya que el sector quiere comprobar que “se adaptar a las exigencias del mercado y su realidad”. Además, piden que el decreto “no entre en otros territorios ajenos de la ordenación hotelera como negociaciones de convenios colectivos y otros conceptos”. Aun así, el camino será largo ya que “siendo muy optimistas”, apuntan el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, podría salir adelante entre seis y nueve meses.

Por otro lado, apuntan que están potenciando a que se empiece a trabajar de lleno en la modificación del decreto de apartamentos turísticos para “adaptarlo a la realidad actual del mercado”, ya que el que está ahora vigente es de 2010. “Es un decreto manifiestamente mejorable. Tenemos que ser capaces de dejar de estrangular con una normativa absolutamente rígida e ir a algo que nos permita una mayor flexibilidad”, explica José Manuel Díaz.

Por otro lado y de manera vinculada, el Círculo Empresarial de Turismo pide modificar la ordenanza VTF, que sirve para regular la oferta extrahotelera, que nació en 2016 y con el que “se han obtenido resultados positivos, aunque no todos los esperados porque sigue habiendo oferta ilegal”. Y por último, Barba también reseña la necesidad de la ordenanza de campings, entre otras cuestiones para que se defina qué es una pernocta .