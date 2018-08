"Es un reto y, a la vez, una suerte actuar en el Foro Iberoamericano"

-¿qué supone para usted regresar a Huelva para un nuevo concierto?

-Han sido varias las ocasiones en las que he actuado en Huelva, en lugares como el Gran Teatro o el recinto ferial de las Colombinas, y siempre la acogida ha sido espectacular. Estoy muy vinculada a la ciudad por cercanía y porque resido en la costa onubense en verano. Es por ello que guardo un estrecho vínculo con Huelva y me alegró mucho el saber que podría dar un concierto de la gira. Para mí es un reto y a la vez una suerte el poder estar en el Foro Iberoamericano de La Rábida el próximo viernes.

-¿Qué es lo que más le gusta de Huelva cada vez que viene?

-Una de las cosas que me encantan es la gastronomía. Soy una amante de los productos onubenses como los chocos, las acedías o las coquinas. Por otro lado, cuenta con lugares preciosos, tanto en la costa como en la sierra. No podemos olvidar tampoco lo que ha aportado Huelva a la cultura del fandango, fundamental para mí. Sin embargo, si tengo que quedarme con algo es con la gente. Al fin y al cabo son las personas las que hacen importante al lugar. Los onubenses tienen una personalidad que me encanta. Transmiten cariño y tienen mucho arte.

-¿Qué pueden esperar los asistentes del concierto del próximo viernes?

-En el concierto habrá un poco de todo. Llevamos 30 actuaciones en la gira y me gusta hacer diferentes estilos en ellas. Mi cuerpo lo pide, e incluyo todo lo que voy aprendiendo y todo lo que soy como artista. Será un show compuesto de muchos colores, con momentos más emotivos y otros con más ritmo y vitalidad, además de aquellos que buscan la participación y la interacción con el público.

-Su gira La Calma está teniendo una gran afluencia de público, ¿cómo está siendo para usted?

-Cada concierto está siendo muy emocionante en cada lugar que visito. Tras haber estado durante un tiempo fuera de los escenarios, es muy bonito ver cómo la gente responde y disfruta contigo. Como comenté con anterioridad, la gente de cada lugar hace especial los shows. Huelva era uno de los sitios que tenía que venir, sin lugar a dudas. Tengo muchísima gente conocida de la ciudad que me arropará. Será un concierto muy cercano.

-¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir con su nueva obra discográfica?

-He ido eligiendo canciones que tenían un mensaje que aportar. Trato de contar historias con las que la gente se identifique. Es un disco muy vital y enérgico, con bastantes mensajes subliminales, repartidos por cada una de los temas. Es una obra con mucho amor en cada canción.

-Suele tener un amplio y diverso repertorio en sus discos, ¿qué estilo musical prima en su última obra?

-No tengo un estilo claro, sino una mezcla de muchos, que gracias a la producción de Pablo Cebrián, se ha conseguido una energía muy bonita.

-¿A qué perfil de personas va dirigido su último disco?

-Lo que me gusta es que sea variado, pues me sigue desde gente muy joven como niñas que les gustaría dedicarse a la música, hasta los más mayores que me conocieron a través de la copla. Lo ideal es abarcar un público de muchas edades y en concreto, el mío es maravilloso, pues a través de las críticas constructivas me ayudan mucho.

-Tras su último concierto de la gira, en enero, ¿se dará un descanso o comenzará con un nuevo proyecto?

-Una vez que termine la gira desconectaré y con el tiempo iré creando un nuevo proyecto, pero a largo plazo. Poco a poco iré pensando en mi nuevo trabajo.