El reto sigue en trasladar lo que la industria hace bien a toda la sociedad onubense

También el director del Paraje Natural refrendó la importancia de conseguir “una mayor implicación de la sociedad en su conjunto, no sólo de las administraciones”, de la que buena prueba es “el cambio experimentado desde los años 80.La fotografía de entonces no tiene nada que ver con la que tenemos ahora”. Suya fue también la referencia al “más que importante patrimonio cultural que tenemos en el paraje natural, que está siendo catalogado y del que tenemos todavía mucho que hacer, así como el etnográfico por la existencia de modos de vida tradicionales que también deben ser conocidos”.

El dragado no afecta al estado de las aguas

Uno de los aspectos que salió en el turno de preguntas fue la afectación que el dragado de las aguas que lleva a cabo el Puerto de Huelva y que supone remover 300.000 metros cúbicos de sedimentos, según reconoció el responsable de Infraestructuras del Puerto, Alfonso Peña. A juicio del catedrático José Usero, este movimiento “no afecta a la calidad de las aguas, aunque es mejor que si no es necesario, mejor no llevarlo a cabo. No obstante, la cantidad de metales que se registran en esa zona es muy pequeña y no tiene trascendencia de cara a una posible afectación a la calidad del agua”. El dragado de profundización se encuentra en tramitación para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental.