Las reticencias de Adif dificultan el futuro de la estación de Huelva

“Con la inauguración de la nueva estación, la antigua estación histórica quedó prácticamente sin uso, albergando solo algunas dependencias ferroviarias. Desde entonces, el Ayuntamiento viene reclamando el edificio de la estación para uso de la ciudad”. La información es de finales del año 2018 y no es Huelva, es de Almería. La situación que se vive en la capital almeriense tiene más que una similitud con la vivida en Huelva. Hace 22 años se inauguraron las dependencias intermodales apenas alejadas unos 200 metros de los antiguos andenes. Como sucede en el caso de Huelva, la antigua estación quedó en desuso, con el deterioro constante en sus estructuras. Más de dos décadas después, desde el Ayuntamiento de Almería, todavía se reclama la cesión del uso de ese inmueble al patrimonio local. Aún no se ha conseguido.

Lo que sí diferencia a una capital de otra es el acuerdo alcanzado con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para rehabilitar el edificio. Así, después de constantes quejas sobre el penoso estado que presentaban las instalaciones, se consiguió un acuerdo que contemplaba los proyectos para la restauración del edificio incluyendo fachadas, cubiertas y vestíbulo de acceso, como –en teoría– paso previo a la cesión del mismo al Ayuntamiento, algo que todavía no se ha producido aunque las obras de restauración fueron inauguradas por el entonces titular de Fomento, José Luis Ábalos, en el mes de marzo del año pasado.

En un estado parecido se encuentran varias estaciones andaluzas, aunque también las hay que han sido desprendidas del patrimonio de Adif, como el caso de las cordobesas de Lucena y Moriles que fueron vendidas o las de Obejo y Campo Real que han sido cedidas a sus respectivos ayuntamientos para convertirse en un centro del peregrino y otro de actividades de apoyo a la Vía Verde del Aceite, respectivamente. También hay protestas como la que se remiten desde varias localidades de la provincia de Málaga por el estado de conservación de ciertas infraestructuras que todavía se negocia su traspaso a las respectivas autoridades locales.

Lo cierto es que la política de la empresa pública no parece muy favorable a desprenderse se su patrimonio. De hecho, las últimas cifras dadas a conocer por Adif datan del año 2014, cuando apuntaban a que tenían en su patrimonio un total de 423 estaciones abandonadas o en desuso, muchas de ellas en pésimas condiciones de conservación. De todas ellas, apenas había conseguido desprenderse de 13 por la “compleja situación urbanística de algunos inmuebles lo que dificultada realizar actividades económicas en las mismas”, por lo que se optó por una fórmula de alquiler en la mayoría de los casos que afectó a 165 inmuebles.

A finales de diciembre del año pasado, Huelva Información recogía unas manifestaciones del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz que sostenía que “el proyecto de reparcelación del Ensanche Sur está aprobado definitivamente y que sólo está pendiente de las notificaciones a los propietarios y la inscripción de las nuevas parcelas, “con lo cual una vez que culmine ese trámite continuaremos para materializar una aspiración que tiene la ciudad de Huelva de recuperar un edificio emblemático y ponerlo al servicio y a la disposición de los ciudadanos”.

Cruz añadía que “cada vez que se ha preguntado por la estación hemos dicho que todavía no la tenía el Ayuntamiento de Huelva y que estaba supeditada al proyecto de reparcelación del Ensanche. Así, la cesión de la antigua estación de tren está supeditada al mismo”. El alcalde recordaba que “hubo un proyecto de reparcelación, pero “una sentencia del Tribunal Superior de Justicia tumbó y anuló el proyecto de reparcelación”, por lo que la junta de compensación comenzó a trabajar en el actual proyecto de reparcelación.

Es en este contexto en el que se enmarca la cesión de la propiedad de la antigua estación, toda vez que el mismo “forma parte de las compensaciones que se enmarcan dentro del proyecto de reparcelación, es decir, no se valora sólo la estación sino una serie de propiedades que están dentro del proyecto, en el que todos los propietarios aportan el fondo común, se redistribuyen las parcelas, se redistribuye lo que son las cargas y el valor de las diferentes propiedades. En el proyecto está y por lo tanto se podrá valorar perfectamente lo que es el impacto de la estación, no lo que le cuesta a la ciudad de Huelva. Insisto no sólo la estación, son muchos cambios de propiedades y mucha redefinición de parcelas con el correspondiente contenido económico”.

Éste, según pudo confirmar Huelva Información de fuentes municipales oscila entre los 153.000 euros que pone sobre la mesa el Ayuntamiento y los 1.2 millones que solicita Adif.

La empresa pública, no obstante señala que es el Consistorio el propietario de las instalaciones para lo que se escuda en la Ley Urbanística de Andalucía, que auspicia que se haya producido “la transmisión de los terrenos de cesión obligatoria y dotacionales”, por lo que el terreno pasa a ser del Ayuntamiento. Este extremo no pudo ser confirmado por la representante del Ejecutivo central en Huelva, Manuela Parralo, quien aclaró que todavía no se había producido una “cesión total” de la propiedad del inmueble.