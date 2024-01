¿Qué es la represión emocional?

Aguantar tus emociones, no sentirlas, taparlas o fingir lo contrario a lo que estas sintiendo se llama represión emocional. El reprimirme emocionalmente no te hace ser más madur@ ó tranquil@, todo lo contrario, puede que te lleve a acumular tensión y termines estallando, poniéndote agresiv@ o de lo contrario, reprimiendo tanto que hagas que enfermes, que se conviertan en síntomas físicos: “El cuerpo grita lo que el alma calla”.

El concepto de represión emocional sería la conducta de invalidar, ocultar negar, cualquier tipo de emoción. Normalmente la persona lo hace para que los demás no le vean débil, ya que piensa que las personas que sienten y muestran sus emociones "negativas" son las débiles. La persona que reprime las emociones cuando se siente mal se ve vulnerable ante los demás.

Los hombres tienden más a reprimir sus emociones ya que muchas generaciones han sido educadas de esta manera, "si lloras no eres un macho". Han aprendido que no hay que mostrar si te sientes mal. No es casual que los hombres se suiciden tres veces más que las mujeres. Las personas que reprimen creen que eso les ayuda.

Las emociones que reprimimos son las que no queremos escuchar o qué invalidamos como no importantes, sin embargo, son en ese momento que las estamos sintiendo las más importantes. Cada situación que vivimos nos genera una emoción a través de los pensamientos. Si no escuchamos esas emociones, no podemos ser coherentes con lo que nos pasa. Cuando, por ejemplo, lo gestionamos no escuchándonos y reprimiéndonos el miedo o la tristeza, estas emociones quedan estancadas y nos vamos a enfrentar a dichas situaciones de una manera poco eficiente y resolutiva en nuestra vida. Si somos capaces de identificar esas emociones, pero luego no la gestionamos o manejamos bien y reprimimos, se van a manifestar de diferente manera, ya sea a nivel psicológico o físico:

Dolores de cabeza, ya que al estar contenido y reprimiendo esa emoción, va haber mucha tensión en los músculos de la cara y del cuello, además de la cantidad de pensamientos que hay que hacer para controlar esas emociones.

La presión arterial, hay una subida de tensión que se llama tensión emocional y veo mucho en consulta, muchos pacientes que tienen mucha tensión emocional que como no la expresan les produce una subida muy grande de tensión arterial.

Ataques de ansiedad, la persona empieza acumular esas emociones y se ven reflejadas en taquicardias, falta de aire, entonces la persona se siente en peligro, provocándole un estado de alerta continuo, insomnio y pensamientos obsesivos.

Problemas digestivos el estómago, está conectado al nervio vago, produciendo vómitos, dolores de estómago, estreñimiento, diarreas…

Más que demostrado, cómo afecta el reprimir las emociones a nuestro sistema inmunológico, ya que aumenta nuestro cortisol, el cual baja nuestras defensas.

A nivel psicológico, también se puede ver una explosión de emociones. Si tú acumulas emociones reprimidas llega un momento que tienes que explotar de forma agresiva o con un ataque de ansiedad, lo cual esto nos produce mucho daño emocional. Nuestras relaciones personales se ven afectadas.

Sentirse con bajo estado de ánimo, ya que no te sientes comprendido en realidad, quien no se comprende ni se trata bien eres tú mismo.

Ya hemos dicho varias veces que no hay emociones negativas todas tienen una función, pero ante las negativas tendemos a ocultarlas a tenerlas calladas. Una de las maneras que podemos hacer para dejar de reprimir emociones es comunicarnos, expresar cómo nos sentimos, esa comunicación asertiva con los demás. Si algo te molesta exprésalo de una manera adecuada, si estás triste compártelo con alguien que te puede hacer ver las cosas desde otro punto de vista, o quitarle importancia a la situación, si realmente no la tiene como tú la ves.

Existen muchas maneras de mejorar esa gestión emocional, date permiso busca un profesional que te enseñe que sentir no es de débiles. Todo lo contrario, para mí las personas que sienten son las fuertes.