La rebaja del IVA no afecta por ahora a los bares y restaurantes de Huelva

La bajada del IVA anunciado por el Gobierno para los productos de primera necesidad no afectará a los servicios de alimentación ofrecidos en bares, cafeterías y restaurantes. Los bolsillos de los onubenses sí notarán, en mayor o menor medida, los productos adquiridos en supermercados e hipermercados donde estos primeros días los consumidores han podido comprobar, de primera mano, las primeras reducciones de precios.

"Estamos hablando de algunos céntimos en productos como el pan o el aceite", ha explicado Antonia Ruíz, consumidora de los supermercados Día y El Jamón del barrio del Matadero . "Llevo una compra para la semana, más o menos es lo que compro cada vez que vengo y es cierto que algo se nota, tampoco es como para poder hacer otra compra pero los bolsillos lo agradecen".

A las puertas del hipermercado Carrefour Express de El Punto, otro consumidor corrobora esta sensación. "Es muy poco lo que se ha podido notar y tengo la sensación de que los establecimientos mantendrán los precios y que ahora, en lugar de a las arcas del Estado, el dinero irá a parar a los bolsillos de las grandes multinacionales", asegura Alfonso Ramírez tras una compra en la que se ha dejado "casi cincuenta euros, igual que la semana pasada".

En concreto, esta previsto que la medida, que entró en vigor el pasado día 1 de enero, elimine el IVA a una colección de productos considerados básicos y que antes de dicha fecha estaban sujetos al tipo reducido del 4%. Entre estos productos se encuentran el pan, la harina panificable, la leche, los quesos y los huevos, además de las frutas, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos y los cereales. Además, otros productos como la pasta, los aceites de oliva, reducen su impuesto de un 10% a un 5%.

Algunos consumidores han echado de menos productos como la carne y el pescado, algo esencial para mantener la alimentación de una familia. "Está muy bien que se reduzcan el resto de básicos de la cesta de la compra pero la carne y el pescado son la base de las comidas en los hogares", asegura Loli Díaz, clienta del hipermercado Hipercor (actual El Corte Inglés) "Hoy tenía que comprar algunas de estas cosas y me he tenido que contener y comprar menos de lo que necesitaba o ir directamente a las ofertas", afirma la clienta.

Sin cambio en los bares y terrazas

En los bares y cafeterías la sensación es bien distinta. Los clientes que se encontraban esta mañana desayunando o tomando el aperitivo en las terrazas de Gran Vía y Plaza de las Monjas aseguran "no haber notado una gran diferencia con respecto a diciembre de 2022, cuando la medida aún no estaba en vigor.

"Suelo desayunar aquí cada día porque trabajo en una tienda de la calle Berdigón y sé lo que cuesta un desayuno", asegura Sara, consumidora habitual de la cafetería Oh La La. "Te puedo decir con seguridad que, al menos en el café y las tostadas, el precio todavía no ha sufrido ningún recorte aunque es verdad que tampoco ha subido como suele hacer cada año".

El motivo de esta situación, según explican los hosteleros, es que, aunque los precios de los productos básicos efectivamente han bajado, los costes que determinan el precio final de un producto (como los desayunos) sí lo han hecho. Según explica Luis, dueño de una cafetería de Pablo Rada, "los precios de otras cosas como la luz o el transporte de los panaderos sigue subiendo, así que, aunque el pan haya bajado el resultado final es que lo único que podemos hacer es mantener de momento los precios pero no bajarlos", explica el hostelero. "No es una cuestión de enriquecerse con la bajada del IVA, es una situación de equilibrio y de no bajar algo que a nosotros nos sigue costando tanto o más que el año pasado".

Por ahora, estos cambios para el IVA en alimentación estarán vigentes hasta el 30 de junio, aunque se podrán revertir el 1 de mayo si la tasa interanual de la inflación subyacente de marzo es inferior al 5,5%. El Gobierno ha declarado que vigilará que la rebaja impositiva se traslada al consumidor, a lo que se ha comprometido el sector agroalimentario, incluida la distribución.