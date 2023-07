Estas son las principales estafas online en alquileres vacacionales según la Policía en Huelva

La Policía Nacional recomienda ser previsores a la hora de reservar, ya que supone una ventaja para poder optar a los espacios más demandados y con precios competitivos. Sin embargo, si has decidido reservar tus vacaciones de forma online, debes tener en cuenta:

- Realiza la comunicación y pago, siempre en una plataforma de confianza. Desconfía si te sugieren métodos de pago fuera de la misma y recuerda priorizar la conexión a través de una red privada virtual, en lugar, de una red wifi pública.

- Cuidado con los SMS o email con enlaces sospechosos. No hagas clic en enlaces o archivos adjuntos incluidos en correos electrónicos o mensajes de texto que no te inspiren confianza.

- Desconfía de las ofertas que combinen precios excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy atractivos. No debemos dejarnos llevar por ofertas demasiado suculentas, ya que es muy probable que lo ofertado no se corresponda con la realidad.

- Sospecha de un tono urgente o de incoherencias por parte del anfitrión a la hora de realizar la reserva, no te sientas presionado, antes de decidirte por un alojamiento dedícale tiempo a comparar y a realizar las comprobaciones que sean oportunas. No debe enviar fotos de nuestra documentación personal, ya que no sabemos para que las van a usar.

Dónde denunciar

Si has sido víctima de un delito puedes ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional en cualquiera de sus comisarías.

También puedes denunciar los hechos por Internet en la página web oficial de la Policía Nacional www.policia.es donde encontraras un apartado específico para ello.

Recordamos a los ciudadanos que Alercops es una aplicación para dispositivos electrónicos que actúa como canal entre el ciudadano y los cuerpos policiales, permitiendo a la Policía Nacional recibir alertas de delitos o situaciones de riesgo como víctima o como testigo.