El precio del alquiler en Huelva crece más de un 30% en cuatro años

Hay una situación que se repite constantemente entre los que deciden independizarse ya sea en pareja, en solitario, o familias que llegan desde otra localización. No todo el mundo tiene una capacidad de compra para hacer frente a una vivienda, lo que produce que todas esas personas naveguen en el mercado del alquiler en busca de un hogar. Y a día de hoy en Huelva hay mucha demanda de alquiler –más que la oferta existente– que a su vez genera que el precio de este tipo de inmuebles crezca. Así lo cuenta a Huelva Información el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO), Javier Mateo. El escenario es que en los último 3-4 años el precio del alquiler ha crecido en Huelva “más de un 30%”.

“Aquí cuando empiezas a hablar de viviendas por encima de 700-800 euros ya es un producto que tiene poco encaje”, mientras que el precio medio existente en la capital es de unos “400-500 euros”. Incluso se da la circunstancias que en Isla Chica las viviendas son más caras que en el propio centro debido en parte al “movimiento de negocio” que existe en esta zona onubense.

Javier Mateo muestra su preocupación debido a que en la capital no “hay capacidad de oferta y la legislación tampoco favorece” al arrendador. Y es que todo comienza debido a que “no es fácil comprar una vivienda, incluso ahora va a ser más complicado con la nueva Ley Hipotecaria” por los requisitos que va a pedir la banca en cuanto a la solvencia del comprador. Esto también produce un ritmo lento en la promoción de nuevos inmuebles y su posterior venta. “No tenemos mucha vivienda nueva”, mientras que “hay mucha demanda de alquiler al no tener una capacidad financiera para comprar”. Por ejemplo, explica Mateo que en zonas de Isla Chica y otras cercana a la Universidad existe una demanda “que no se soporta” porque “no hay viviendas suficientes”.

También entra en juego la “inseguridad jurídica para el arrendador” donde los problemas de impagos producen que no les sea fácil “sacar a esa persona de la vivienda”. Tanto es así, que desde AECO apuntan que los últimos datos de desahucios el “75% corresponden a alquileres”. En este escenario, Mateo explica que la persona que pone un inmueble en alquiler “se está jugando el pago o no pago” por lo que muchos prefieren tener su hogar cerrado “a que le venga un señor” que no pague “y tarde un año en echarlo”.

Además, Javier Mateo señala que los grandes promotores de viviendas en alquiler no han puesto su mirada ahora en Huelva. Algo que sí está ocurriendo en Sevilla por ejemplo, donde Mateo apunta que se están haciendo residencias de estudiantes con unas 3.000 plazas. Una de las claves para que el mercado del alquiler se normalice está en la mejora de la legislación en cuanto a la seguridad del arrendador, explica Mateo, para que si existiera un problema de impago, el contrato se pueda resolver con mayor facilidad.