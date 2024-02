Tras un año pidiendo la eutanasia, el onubense José Díaz podría conseguir una muerte digna "en 10 días"

Surge un halo de esperanza para la familia de José Díaz, un onubense que lleva 18 meses peleando para conseguir la eutanasia. Después de una larga y tediosa lucha por conseguir una muerte digna para su hermano, Sandra, quien ha movido cielo y tierra para que su hermano "pueda al fin descansar", celebra que "en los últimos días se haya conseguido mucho". A raíz de contar la historia en medios como Huelva Información, "por fin hemos conseguido un médico consultor para José".

Para obtener la prestación de ayuda para morir, se necesita un informe favorable de varios especialistas que certifiquen que su caso, efectivamente, se ajusta a lo que legalmente se estima para aplicar la intervención deliberada de poner fin a la vida. Además, es necesario pasar por un Comité de Garantías que será quien tenga la última palabra sobre su caso. Pero todo ello comienza por encontrar un médico consultor que realice dicho informe. Un trámite de lo más costoso para comunidades como la andaluza y, por ende, para ciudades como Huelva, ya que, dice Sandra Díaz, "ha sido prácticamente imposible que desde la gerencia del Hospital Juan Ramón Jiménez nos lo facilitaran durante todos estos meses que llevo luchando".

Tras contar la historia una y otra vez en los medios de comunicación, por fin hoy llegaba la luz. "He recibido la llamada de la directora del centro de salud de La Orden informándome de que, al fin, un médico consultor ha realizado el informe necesario explicando la situación de mi hermano y será presentado ante la Comisión de Garantía y Evaluación". Dice Sandra, que si se cumplen los plazos, en un tiempo aproximado de diez días se sabría la resolución. "Legalmente, según la ley, se establece un plazo de dos días para presentar el informe ante la Comisión. La misma tiene tres días desde que lo recibe para formar la mesa, que estaría compuesta por un médico y un abogado. Después de eso, hay una semana para decidir si es apto o no para la prestación", explica.

Después de más de un año de recorrido judicial, José ha visto como se rechazaba su solicitud una vez tras otra, por lo que la familia tiene poca fe "en que se cumplan ahora los plazos legales", aunque celebran el gran avance".

Precisamente, este jueves la Consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha anunciado que la comisión andaluza de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir contará con un equipo móvil para "ejercer el derecho a la eutanasia" en aquellas provincias "donde hay objeción de conciencia" por parte de los profesionales sanitarios.

En concreto, la propia consejera se ha comprometido a "solucionar pronto" el caso del onubense y ha puesto en valor el trabajo que realiza la Comisión de Eutanasia en Andalucía, "muy complicado, muy difícil en muchas circunstancias, porque está el derecho de las personas, el derecho de los profesionales, y equilibrarlo es complicado".

Al respecto, ha señalado que tiene conocimiento sobre ese caso, ya que "precisamente el presidente de la Comisión me lo ha comentado esta semana" y "lo que estaban intentando es tener un equipo móvil que se pudiera movilizar a aquellas provincias donde tenemos ya esa dificultad en la objeción de conciencia por parte de los profesionales para que las personas, por supuesto, puedan ejercer ese derecho".

"Así que están solucionándolo precisamente con ese equipo móvil que será el que se desplazará a las provincias donde tengamos estos problemas", toda vez que ha asegurado que este caso "se solucionará pronto" porque "el presidente de la comisión ha dicho que este problema lo van a solucionar rápido".

Pese a todo, Sandra Díaz lamenta que aún no haya fecha exacta para poner en marcha dicho equipo móvil, "tan necesario para evitar que situaciones como la de su hermano se repitan, porque no es de recibo que lleven más de un año luchando por un trámite que debe hacerse en mucho menos tiempo". La hermana de José denuncia que "no puede ser que exista una ley de la eutanasia y no haya profesionales formados al respecto en nuestra comunidad, siendo Andalucía la única de España en la que se dan tantas trabas".

La realidad del onubense José Díaz

José Díaz sufrió daños cerebrales apenas superada la treintena, cuando una ingesta de metanol, hace ahora tres años, le derivó en una necrosis cerebral, una afección que provoca la muerte de las células y por ende de las terminaciones nerviosas de quien la padece. Con semejante diagnóstico, José ha solicitado la eutanasia para que le dejen descansar en paz.

En los últimos meses, el onubense ha visto como su salud empeoraba. En poco tiempo José ha quedado ciego, incapacitado para hablar o caminar, con dolores continuos y persistentes y, en definitiva, bajo un gran sufrimiento para el que lamentablemente no hay camino de vuelta. "Ya no le sirven ni los parches de fentanilo, lo único que tiene pautado para los dolores que sufre", explica su hermana Sandra.

José ha visitado a numerosos médicos de toda España, ha recibido atención de sanitarios e investigadores estadounidenses, pero la respuesta siempre ha sido la misma. Su caso no tiene cura y solo atendería, llegado el caso a cuidados paliativos y fisioterapia. "Hemos hecho todo lo posible por encontrar una solución para mi hermano, le hemos llevado por nuestra cuenta a todos los especialistas de Barcelona, Madrid... pero no se puede hacer más", asegura su familia.