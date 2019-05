Los periodistas homenajean a Toti en el Día de la Libertad de Prensa

La voz de los periodistas onubenses se alzó ayer en la plaza de Las Monjas. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en tiempos donde las presiones a menudo zancadillean la tarea de informar con rigor, los profesionales reivindicaron sus derechos (que también es el de la ciudadanía) y homenajearon al genial viñetista, pintor y editor zalameño Vicente Toti, recientemente fallecido y al que los periodistas de Huelva concedieron el XI Premio Ángel Serradilla en 2016.

Su hija, Paloma Toti, intervino en el acto muy emocionada por el tributo rendido a un hombre creativo, cercano y comprometido "con los que no tenían voz". En presencia de su madre y de su hermano, Marcos Toti, recordó cómo en el entorno aquel, con los puestos de la Feria del Libro abiertos al corazón de Huelva, guarda uno de los primeros recuerdos con su padre. "En el primer libro que me regaló me puso: A mi niña Paloma, con el deseo de verla feliz y libre siempre".

También evocó aquellas jornadas en las que atravesaba la plaza de Las Monjas "casi todos los días para acompañar a mi padre a la sede de Huelva Información, donde él cada día publicaba su viñeta y donde nunca jamás se la censuraron".

Mientras Gerardo Macías escribía en un mural el lema Los periodistas pintamos mucho, llegó el turno para la reivindicación, abanderada por el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafael Terán, el presidente en Huelva del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, José Ángel González, y la periodista Laura Brito. A ellos les correspondió leer los manifiestos que la Red de Colegios de Periodistas y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) elaboraron con motivo de la efemérides.

En ellos se remarca que "la reciente campaña electoral ha demostrado que la libertad de prensa sigue amenazada en nuestro país, donde a la todavía vigente Ley Mordaza se ha unido el discurso del odio hacia los periodistas y los medios". También se ha verificado durante la campaña "que muchos partidos han recurrido a la desinformación para promover su estrategia electoral, si bien la labor de verificación de los medios ha servido en muchos casos para atenuar su impacto".

La FAPE aboga por un periodismo "de calidad, hecho con rigor y honestidad, que es la mejor defensa que podemos levantar para proteger la libertad de prensa, pilar fundamental de los sistemas democráticos". El Colegio de Periodistas subraya que "la precariedad a la que se enfrentan los profesionales de nuestra comunidad que ejercen su labor en los medios de comunicación -con bajos sueldos, horarios que impiden la conciliación laboral familiar y personal, falta de estabilidad o recortes de plantilla- afecta directamente a la calidad de la información y pone en jaque la reputación y la credibilidad de las informaciones".

El emotivo acto finalizó con una foto de familia y con periodistas y representantes institucionales plasmando con sus dibujos lo que les sugiere el periodismo.