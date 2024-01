La no tan pérfida Albión

Debutando en la revista Pilote n.º 307, Astérix en Bretaña (1965) es el octavo álbum de Astérix el Galo. Se publicó por entregas de dos en dos páginas entre los años 1965 y 1966, y se recopiló en un álbum apenas se publicó su última página. La tirada inicial fue de 400.000 ejemplares, que es el doble que el álbum anterior, El combate de los jefes.

La Historia cuenta cómo Julio César cruza el Mare Britannicum y vence a Cassivellaunos, quien, en la vida real, lideró la defensa de Britannia contra Roma en 54 a. C. Durante la travesía de Julio César por el Canal de la Mancha, un gran número de galeras romanas zozobró junto a la costa de Dover, cuyos acantilados blancos propiciaron que los romanos llamasen Albión a Inglaterra. Aunque Julio César logró la rendición de Cassivellaunos, la conquista romana de Britannia es posterior, y se debe al emperador Claudio.

Goscinny y Uderzo narran en la ficción que toda Bretaña se encuentra bajo dominio romano, salvo una aldea de valientes que aguantan a duras penas bajo el mando del jefe Zebigbos, pero el guerrero Buentórax tiene un primo en una aldea gala que resiste al invasor gracias a una poción mágica que le brinda superfuerza. Ese primo es Astérix, y Buentórax viaja para pedirle ayuda. Panorámix prepara un tonel de poción mágica para que Astérix y Obélix lo lleven a la aldea bretona.

Los autores representan al pueblo británico con humor, pero con respeto. Vemos a unos bretones extremadamente educados, que se ausentan del campo de batalla a la hora del té, con un gesto de tranquilidad que solamente se altera cuando asisten a un partido de rugby. Por cierto, el uniforme del equipo de Camulodunum, nombre romano de la ciudad de Colchester, es similar al del Colchester RFC, equipo de rugby actual.

La caricaturización que hace Uderzo es magnífica, cogiendo la estética gala y aplicándole un filtro de elegancia, con cuidados bigotes y pantalones de tweed. La manera de hablar que les otorga Goscinny es genial: las patrullas romanas pasan a ser romanas patrullas. Cuela en una viñeta a The Beatles, en plena fiebre mundial de la Beatlemanía.

Astérix en Bretaña pone de manifiesto el contraste entre las costumbres galas y las bretonas, y en el propio Reino Unido es un best seller. Los autobuses de dos pisos, la pulcritud, el trazado de las calles, la costumbre del saludo de mano, la flema y sobriedad inglesas, el cuidado de sus jardines, la moda, la sociedad, etc..., desfilan por este cómic, en el que nuestros héroes conocerán el agua hervida con una nube de leche, aprenderán a conducir por la izquierda, y tendrán que vérselas con las legiones de Julio César, que los perseguirán por toda la isla y la ciudad de Londinium, que no fue fundada por los romanos hasta casi un siglo después, por lo que su aparición en este álbum es anacrónica. Goscinny y Uderzo homenajean la ayuda prestada por los ingleses contra la invasión nazi a Francia, invirtiendo los papeles del ocupado y el libertador, y desmintiendo la expresión peyorativa "La pérfida Albión", popularizada por Napoleón Bonaparte.

En este álbum, como de costumbre, encontramos varias locuciones latinas, como "O Fortunatos nimium, sua si bona norint agricolas" ("Qué dichosos serían los agricultores si conocieran su felicidad", cita de Las Geórgicas de Virgilio); "Alea jacta est" ("La suerte está echada"), expresión atribuida por Suetonio a Julio César en el momento de cruzar el río Rubicón, frontera entre la metrópolis de Roma y la Galia Cisalpina, provincia que le había asignado el Senado romano; en tono jocoso, "Mi pilum es más fuerte que vuestro sternum" (solamente con dos palabras en latín, significa "Mi lanza es más fuerte que vuestro esternón"; "Fluctua nec mergitur" (lema de la ciudad de París, "Mecido por las olas, pero no hundido"); SPQR ("Senatus Populusque Romanus" significa "El Senado y el Pueblo Romano", y es el lema de Roma, que indica la unión entre los dos poderes, de los que emanan las leyes).

Este álbum se adaptó dos veces a la gran pantalla: la película de animación Astérix en Bretaña (1986); y Astérix y Obélix al servicio de Su Majestad (2012), versión con actores de carne y hueso, cuyo argumento se mezcla con el del álbum Asterix y los normandos.

La próxima semana: Superioribus (1987), de Jan, una serie que parodia los superhéroes de Marvel, y aparecía en historietas de complemento en las revistas de Cómics Forum.