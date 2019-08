No corren buenos tiempos para el comercio de proximidad. Las tiendas de toda la vida sufren durante el año las constantes campañas de promoción de las grandes superficies, que ligado a la liberalización del periodo de rebajas en el año 2012, ha supuesto que los descuentos de verano –y también los de invierno– no cumplan con la función que tenían desde hace años: el boom de las ventas. Así mostró ayer su preocupación a Huelva Información el secretario de Huelva Comercio, Daniel Caldentey. Tanto es así que las previsiones que se manejaban en comparación con las rebajas estivales del pasado ejercicio pasaban por igualar o un leve incremento, un hecho que no ha ocurrido y, lo que es peor, los números de ventas han caído hasta un 5%.

“Las rebajas ya no funcionan desde hace varias temporadas. El consumidor se acostumbra a la política de ofertas continuas que llevan las grandes cadenas”, explicó Caldentey. Y es que además, el secretario de Huelva Comercio remarcó que tanto se diluye el efecto rebajas que los carteles de descuentos en los establecimientos del centro “hace ya muchas semanas que se quitaron”.

El factor de la liberalización de las rebajas provoca que ya no exista una fecha obligada ni de inicio ni de fin para el periodo de descuentos en los distintos establecimientos. Este hecho ha alejado en el recuerdo las imágenes de abundantes colas a las puertas de los comercios los minutos previos a la apertura un 1 de julio. El descenso de ventas en la primera semana de rebajas ha descendido hasta un 60% desde que cada comercio comienza sus descuentos cuando le plazca, apuntaron desde el Centro Comercial Abierto Calles del Centro a este periódico a finales del pasado mes de julio.

Con todo, “las rebajas se dejan notar la primera semana de julio, más allá se diluyen”, señaló Caldentey. Con el paso de las semanas –cuando termina el mes de julio sobre todo– los comercios “empiezan a meter los avances de temporada y las rebajas quedan de una manera muy residual, en una esquina de la tienda”. De ahí que desde Huelva Comercio se señale que las rebajas “ya no son un acicate para el consumo” sino que “simplemente son días de venta normales”. De ahí que con la pérdida de fuerza en las rebajas de manera anual se nota “en la facturación de la caja”. Otro tipo de factores que pueden influir en este descenso de ventas son “la situación económica de Huelva o el déficit salarial” pero que son otro tipo de circunstancias “más generales”.

De otro modo, el turista tampoco ayuda a que las ventas no sufran un descenso. Desde Huelva Comercio señalaron que en la capital “no se notan mucho” las compras de los visitantes, cosa que sí se ha producido en localizaciones de la Costa como Punta Umbría, Cartaya, El Rompido, Mazagón o Ayamonte, entre otros lugares. “En la capital se quedan para pernoctar pero el día lo pasan en la Costa”, apuntó Caldentey. A pesar de todo esto, hay establecimientos que califican sus ventas en verano como “bastantes buenas”. Con descuentos que han llegado hasta el 50% –aunque ya no hay carteles en el escaparate que los anuncien– las ventas se han producido a lo largo de todo el estío y con asiduidad de “franceses e ingleses”, apuntaron a este periódico desde un comercio del centro de la capital. “Sigo diciendo que dinero hay”, señaló una dependienta de una de las zapaterías que viven en el corazón de la ciudad, pero desconoce dónde está ese poder económico ya que asegura que el mes de agosto ha sido “malo” para el establecimiento para el que trabaja. Estos últimos días de agosto se suceden los remates finales en numerosas tiendas, que buscan un último empujón a su verano particular.

Sobre otras cuestiones, el secretario de Huelva Comercio, señaló que la bolsa de aparcamientos –que ofrece 4 horas gratuitas por compras superiores a 25 euros en los comercios del centro– “no ha funcionado bien. Es verdad que se ha utilizado pero no ha tenido el resultado esperado”. Aun así, a partir de septiembre el sector va a trabajar con el Ayuntamiento de Huelva para que se pueda habilitar el terreno de la antigua estación de tren como aparcamiento a través de convenios con los comercios del centro.

Esta fue una de las peticiones que el sector le expuso a la concejala de Comercio, Tania González, en el primer encuentro que mantuvieron tras el comienzo de la legislatura. Hubo peticiones para otras barriadas de la capital pero para el centro “pedimos hacer un estudio de mercado que nos diga qué tipo de necesidades tienen los consumidores, hacer actividades de dinamización.. siempre coordinadas a través de la Mesa del Comercio”.

Por último la web comerciodehuelva.com cuenta ya con medio centenar de establecimientos adheridos que entre todos suman unos 800 artículos disponibles a la venta. Durante el verano ha funcionado la web en buena sintonía e incluso se han vendido productos para consumidores de fuera de la provincia. “Para Navidad esperamos tener más de un centenar de comercios y más de 2.000 artículos en el portal web”.