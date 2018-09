Los pensionistas salen a la calle para reivindicar la subida del IPC

Igualdad y derechos para todos. La Plataforma Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas organizó ayer una manifestación en la Plaza de la Constitución de Huelva, en la que reivindicaron la subida del "IPC real", para que se aleje del 0,25% impuesto actualmente y pueda revalorizarse cada año.

Los diversos colectivos de la provincia se unieron a partir de las 12:00 frente al Ayuntamiento con el objetivo de reclamar una pensión digna para todos, tanto jóvenes como pensionistas actuales. En esta ocasión, el acto contó con un notable número de personas que reclamaron la subida del IPC en función de las cifras reales mediante la exhibición de pancartas en las que defendían las pensiones públicas y dignas.

La Comisión del Pacto de Toledo se reúne mañana con el objetivo de llegar a un acuerdo

Encarna Vera, perteneciente al colectivo de Aljaraque, apuntó que apoya la concentración "porque la Comisión del Pacto de Toledo no ha llegado aún a un acuerdo, y nosotros sólo admitimos el IPC real". La onubense explicó que "este indicador es el que nos revaloriza las pensiones, por eso esperamos que todos los ciudadanos de Huelva nos apoyen en la causa, porque tenemos que luchar entre todos". Además, entre las acciones llevadas a cabo por estas plataformas, Vera afirmó que "con nuestras movilizaciones hemos conseguido que nos suban el 1,6% y nuestro deber es seguir avanzando en nuestro objetivo".

En la manifestación, el colectivo no sólo reclamó sus derechos actuales, sino también el de los más jóvenes, que tendrán que hacer frente a este problema un futuro. Por ello, los onubenses contaron también con la presencia de numerosos ciudadanos que se acercaron a apoyar la causa a pesar de no sentirse afectados.

Este es el caso de Ana Lagares, que admite que se siente "afortunada porque soy de las pocas personas que tienen una pensión decente, pero considero que todos debemos disfrutar de unas buenas condiciones, porque es el resultado de nuestro propio trabajo". Asimismo, otro de los participantes, José Manuel Delgado, destaca que pertenece "a uno de los sectores que tienen más suerte dentro de este colectivo", sin embargo señaló que "este incremento no es algo fijo y luchamos para que lo sea porque hay otras pensiones, como la de viudedad o no contributivas. Estas pensiones no dan para vivir, y por eso pedimos que haya un mínimo".

A pesar de esta movilización por parte de los onubenses, el camino aún es largo y los ciudadanos esperan disfrutar pronto de una solución que les permita tener una buena calidad de vida, acorde con los años de cotización y el trabajo realizado.

Precisamente esta paralización económica supone uno de los aspectos más negativos en la vida de José Fernández, que defiende sus derechos junto a la plataforma de Aljaraque, de la que realzó sus valores y apuntó que tienen que "remar todos en una misma dirección para lograr que se nos tenga en cuenta". Para el jubilado onubense, la baja cifra de revalorización del IPC en las pensiones supone "una pérdida de poder adquisitivo muy alta, porque repercute para mal en nuestra calidad de vida, ya que yo llego justo a final de mes, y esto mismo pasa en otras familias que deben hacer frente a sus gastos con cuantías inferiores".

Junto a los integrantes y representantes de estas plataformas, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Mónica Rossi, también estuvo presente en el acto para alabar el "empuje y espíritu avasallador de los pensionistas, cuyas protestas en la calle dan ejemplo a otras generaciones sobre las fórmulas posibles para alcanzar la justicia social".