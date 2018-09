Los pensionistas onubenses volverán a concentrarse en la plaza de la Constitución

"Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden". Así lo sostienen desde la Plataforma Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas, que continúa con su calendario de movilizaciones. El objetivo es conseguir una subida según "el IPC real". Para ello los pensionistas volverán a salir a la calle. El próximo lunes, a las 12:00, llevarán a cabo una concentración en la céntrica plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento de Huelva.

El portavoz de la Plataforma onubense, Rafael Paladini, comentó ayer por la mañana, ante el Consistorio, que si la subida de las pensiones no se realiza según el IPC, tal y como solicita el colectivo, y se hace siguiendo otras "fórmulas mixtas", se volvería al incremento del 0,25% o "algo similar", lo que significaría "una pérdida continuada mes a mes, año a año, de capacidad adquisitiva y ganancia de pobreza para los pensionistas".

La plataforma pide a los políticos que sean consecuentes con sus declaraciones

A nivel estatal se ha puesto en marcha una campaña reivindicativa, consistente en la entrega de escritos a los diputados nacionales en los que se le transmite la necesidad de la subida de las pensiones según el IPC. En Huelva, miembros de la Plataforma onubense visitarán las sedes de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria para darle el documento.

Paladini manifestó que se ha conseguido "una gran victoria, impensable, con los Presupuestos aprobados el pasado mes de julio, en los que se quiebra la política de revalorización del 0,25%, pero las medidas adoptadas son provisionales, y nosotros seguiremos adelante". Destacó que "nuestra línea es la constancia, la unidad, la presión y la movilización, es la única garantía que tenemos que el sistema público de pensiones tenga un futuro".

El portavoz de la Plataforma onubense indicó que "a los representantes políticos tenemos que obligarles a que sean consecuentes con sus declaraciones, con aquellas en las que dicen que ellos están por el sistema público de pensiones, eso se manifiesta y se concreta en leyes, y las leyes las ganamos nosotros en la calle".

María Luisa Periañes, otra de las integrantes de la Plataforma Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas, señaló que las viudas "estamos muy desprotegidas, está la vida muy mala, no alcanzamos para poner en nuestras casas el aire acondicionado ni la calefacción, no podemos más que liarnos una manta, y a eso no hay derecho después de haber luchado tanto, de haber llegado hasta esta edad, que ya teníamos que descansar y tenemos que estar por las calles para que nos hagan caso".

Subrayó que "esto tenemos que ganarlo, el pueblo nos tiene que ayudar, tiene que estar con nosotros, si no nos ayuda no llegamos a ninguna parte. Esto lo tenemos que conseguir". Subrayó que "los mayores se han unido y es difícil que se una tanta gente, se ha unido toda España. Esto tiene que salir bien, no queda más remedio".

Periañes invita a todos los ciudadanos a que secunden la concentración convocada para el próximo lunes en la plaza de la Constitución, "que se llene la plaza, que no quepamos, y que no puedan entrar ni en el Ayuntamiento".

Explicó que la pequeña subida de las pensiones experimentada por el colectivo, "ha sido como nada, con ello no se llega a ninguna parte", a lo que añadió que "los mayores necesitamos estar tranquilos y todavía estamos luchando en la vida, eso no puede ser".