Los peligros del vapeo, la nueva moda entre los jóvenes

Una moda poco sana reina en la población juvenil. El 'vapeo' o, lo que es lo mismo, el vapor inhalado, es la nueva tendencia que crece de forma exponencial en los sectores más jóvenes. De hecho, podría considerarse al vaper el sustituto de la cachimba, que ha ido perdiendo interés en los últimos meses.

Alrededor del vaper existe la 'no tan acertada' creencia de que no resulta dañino y que, por ende, puede ser un elemento sustitutivo del tabaco sin ser un perjuicio para la salud. En este sentido, la farmacéutica Ana Bayo, con farmacia en Huelva capital, desmiente que esta práctica esté libre de riesgos para la salud.

Estos aparentes inofensivos dispositivos pueden contener toxinas y partículas finas dañinas para el organismo. Y, según apunta Bayo, "esto sucede no solo en aquellos aparatos con nicotina, sino que también pueden figurar en aquellos que no tienen esta sustancia. "La concentración de nicotina y su inhalación profunda puede, incluso, hacer más daño que un cigarrillo, pese a la falsa creencia de que los vapeadores son seguros", añade la farmacéutica, quien expone que "es un reinvento de la industria del tabaco, por lo que es, prácticamente, lo mismo".

¿Qué son los vapers?

Los vapers son dispositivos con un packaging llamativo que funcionan con baterías llamadas cigarrillo electrónico que calientan un líquido para obtener un vapor que se puede inhalar. Los usuarios tienen la posibilidad de elegir exactamente lo que quieren inhalar. Los líquidos pueden ser libres de nicotina o con cierto porcentaje que el usuario puede escoger.

Si bien los dispositivos de vapeo funcionan de manera similar, algunos son más potentes que otros. Crean más vapor y liberan más productos químicos. El vapor puede contener nicotina (sustancia adictiva del tabaco) , saborizantes y otras sustancias químicas. Los cigarrillos electrónicos también se pueden usar con marihuana, aceite de cáñamo u otras drogas.

Este tipo de cigarrillo se rige por la misma normativa que la Ley del tabaco, no permitiéndose en espacios como colegios y hospitales pero sí en bares, restaurantes, etc., confirmando así la visión de normalidad e inocuidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y expertos de todo tipo aseveran que aún no hay evidencias claras de su efectividad para dejar de fumar y recomienda otros tratamientos ya aprobados, como los parches. Los productores, por su parte, defienden que los cigarrillos electrónicos son inocuos y lo afirman apoyándose en que los ingredientes y líquidos en Europa están rigurosamente regulados.

En este sentido, el uso del cigarrillo electrónico en la adolescencia se considera como una puerta de entrada para el consumo de tabaco. Estudios longitudinales en países como Estados Unidos o Inglaterra han comprobado que adolescentes que consumen cigarrillos electrónicos con 13 años, fueron fumadores de tabaco convencional más tarde. Pero las consecuencias sobre la salud pueden ser aún más graves, aunque también evitables. En este artículo repasamos todos los riesgos de la exposición a estas sustancias.

Varios expertos y estudios han advertido de que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede provocar adicción y daños a largo plazo en el desarrollo del cerebro. De hecho, los vapores inhalados en los cigarrillos electrónicos están relacionados con enfermedades pulmonares e incluso muertes, las cuales se manifiestan con mayor incidencia en países como EE.UU.

Los estudios han demostrado que la nicotina del vaporizador puede ser menos dañina que los cigarrillos convencionales cuando se usa como un reemplazo completo para los fumadores regulares. Sin embargo, este hábito seguirá dañando su salud.

Y en aquellos que defienden su versión sin nicotina, las noticias tampoco son buenas. La UE solo permite líquidos con una concentración de nicotina entre 0 mg/ml y 20 mg/ml. Pero también existen vaporizadores que no contienen esta sustancia, pero esto no quiere decir que sean inofensivos. Pero los cigarrillos electrónicos sin nicotina pueden ser tan tóxicos como los dispositivos de nicotina, o incluso más. La Universidad de Pensilvania, a este respecto, descubrió que los cigarrillos electrónicos sin nicotina son malos para la circulación sanguínea y pueden causar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Prohibidos los cigarrillos electrónicos de sabores

La norma europea que prohíbe la venta de productos de tabaco calentado aromatizado entra en vigor este miércoles, 23 de noviembre, si bien los gobiernos tienen hasta octubre del próximo año para aplicar las nuevas reglas en su legislación nacional con el fin de dar margen a que se agoten las existencias ya colocadas en le mercado comunitario.

Gracias a la prohibición, nuestros ciudadanos, y en particular los jóvenes, estarán mejor protegidos de los efectos nocivos de estos productos. Esto nos acerca un paso más a una generación libre de tabaco", ha declarado la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en un comunicado para reaccionar a la entrada en vigor de la norma.

La comisaria ha destacado que la revisión de las normas comunes "responde al aumento significativo de las ventas de estos productos del tabaco en toda la UE" y, en su opinión, contribuirá a alcanzar el objetivo del plan europeo de lucha contra el cáncer de crear una "generación sin tabaco", en la que menos del 5% de la población consuma tabaco en 2040.