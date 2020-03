José Luis García-Palacios: “Está en peligro el relevo generacional del campo”

De éxito calificó el presidente de Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios, la concentración-tractorada celebra ayer en defensa del futuro del campo onubense. “El sector agrario de Huelva ha mostrado la fuerza de convocatoria que tiene para trasladar a la sociedad la situación insostenible en la que se encuentra. La ciudadanía y la administración debe tener conciencia de que sin agricultura y ganadería y el mantenimiento del medio rural estamos abocado al caos”, manifestó el presidente de Asaja.

García-Palacios no descartó nuevas acciones si no hay una respuesta, siempre desde el respeto hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la sociedad en general “porque nuestras reclamaciones no pueden ser una coacción para el resto de los ciudadanos”, apuntó.

Añadió que “tenemos que concienciar a las administraciones y obligarlas mediante nuestras exigencias a que tomen las medidas reales y adecuadas para la viabilidad del sector agrario, ya que es el principal baluarte, entre otras cuestiones, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Sin los agricultores y ganaderos la sociedad no tiene alternativa. No son sutituibles ni suplantados por cualquier otra actividad”.

Según el presidente de Asaja para que el sector salga de la situación límite en que se encuentra es necesario “equilibrar la viabilidad de las explotaciones, la rentabilidad de las mismas y el sostenimiento de toda la masa social que vive de ellas”.

Y es que “los incrementos en los último veinte años son inadmisibles, las últimas medidas con el incremento del Salario Mínimo Interpofesional deben venir compensadas con fórmulas fiscales o tributarias, ya que estos aumento han dado la puntilla a cientos de explotaciones en la provincia de Huelva.

Para García-Palacios, de no ponerse remedio a esta situación el cierre de explotaciones vendrá en cascada. “Nosotros nos dedicamos a producir alimentos, los más seguros y con mayor trazabilidad que existe en Europa y esto lo tiene que apoyar toda la sociedad”, explicó.

De no ser así, agregó, está en peligro el relevo general del campo, como consecuencia de la falta de viabilidad futura de las explotaciones. “Si el campo no tiene futuro a qué joven le vamos a exigir que se dedique por amor al arte a una actividad profesional que no es rentable”, sentenció.