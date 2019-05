Los pediatras se congratulan de la llegada de la vacuna tetravalente

La tetravalente tiene como objetivo la prevención de la enfermedad meningocócica en sus serogrupos A, C, W e Y. Tan solo quedaría en este ámbito, incluir la del meningococo B.La presentación de las jornadas corrió a cargo de los pediatras Juan Ripoll, Eduardo Martínez-Boné y el jefe de Pediatría del Juan Ramón, Borja Croche.

Baja el número de personas que se vacunan de la gripe

Es una realidad nacional que los especialistas en vacunas consideran que hay que seguir con las campañas de sensibilización para que la población diana proceda a la vacunación así como diferentes profesiones. Una de las razones puede ser la confusión que existe entre la gripe y los constipados. Sigue muy extendida la idea de que la vacuna previene de los catarros cuando esto no es así. Los médicos vaticinan que en un futuro no muy lejano habrá una vacuna más eficaz y que no haya que cambiarla cada año.