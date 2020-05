Asociaciones de vecinos de Huelva denuncian la falta de participación en el decreto de veladores

Asociaciones de vecinos denuncian la falta de participación ciudadana en el decreto municipal que permite a los establecimientos hosteleros de Huelva la ampliación temporal y excepcional del espacio de las terrazas para la reapertura de sus negocios en la fase una de la desescalada, con el objeto de que puedan adaptarse con más facilidad a las medidas de seguridad y a la obligatoriedad de mantener una separación de al menos dos metros entre las mesas.

Representantes vecinales de Pescadería y La Merced, zonas de la ciudad donde se ubican un gran número de establecimientos hosteleros, lamentan que el Ayuntamiento no se haya puesto en contacto con ellos para consultarles la medida.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Pescadería, Luisa Domínguez, destacó la importancia de que “se respete la zona peatonal”. Indicó que si entre las mesas tiene que haber una distancia de dos metros, “eso significa que aunque haya menos mesas se va a invadir el espacio público, es matemático”.

La representante vecinal señaló que para llevar a cabo esta medida el Ayuntamiento “ha consultado con la asociación de hosteleros, con los que son los más implicados e interesados”, pero no con “el movimiento vecinal”, ni, sobre todo, con las asociaciones “de zonas donde hay tantas terrazas”.

Comentó que en Pescadería “tenemos problemas con los veladores, con varios locales, que han sido denunciados anteriormente y no hemos tenido respuesta por parte del Ayuntamiento”, y ahora “se amplía” la superficie de veladores, “y no se consulta con nosotros”. Manifestó que desde el Consistorio se le ha dado prioridad “a los intereses comerciales frente a los de los ciudadanos”.

Domínguez recordó que las denuncias tenían que ver con el “ruido y con la ocupación de la zona peatonal, algunos incluso invadían el carril bici y otros, el arriate de la arboleda, no dejaban espacio para pasar y, en algunas fechas, invadían totalmente el espacio público” .

Subrayó que ahora “lo que denunciamos es la falta de participación del movimiento vecinal, cuando hay un Reglamento de Participación Ciudadana que a bombo y platillo se nos vendió a todas las asociaciones vecinales, y resulta que se emite un decreto y no se cuenta con nosotros, con el pronunciamiento de aquellos vecinos respecto a lo que están sufriendo con las terrazas y veladores, mayoritariamente desbordados en sus barrios”.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Merced, Dorleta Vaquero, señaló que la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento “es un mal endémico, no se nos consulta nada y no se nos ha tenido en cuenta”, a pesar de haber presentado a lo largo de estos años varias denuncias “por abusos de establecimientos”.

Vaquero entiende que los bares tengan que ampliar la superficie de sus terrazas, “pero la medida se tenía que haber consultado con las asociaciones, con los vecinos afectados”.

Recalcó que no están de acuerdo con esta medida, “venimos denunciando desde antiguo que no se respeta el paso, ponen los veladores donde les da la gana”. Destacó que “hoy mismo –por ayer– me ha llamado una señora diciendo que no se está guardando la distancia de seguridad entre mesas”.

Manifestó que, “cuando pase un tiempo prudencial, si no se cumple la normativa tomaremos medidas”, a lo que añadió que “se viene denunciando que no se cumple por parte de algunos establecimientos y ahora se les da carta blanca, tenían que haber contado con nosotros, tenían que habernos consultado”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos Nuevo Molino, María Teresa Paus, no considera “necesario” que el Ayuntamiento les consultara sobre el decreto de ampliación de los veladores. “Todo el mundo tiene derecho a vivir, y más después de lo que ha pasado”.

Paus explicó que con las medidas de seguridad, el espacio con el que contaban los bares y restaurantes “les daba para poner la mitad de las mesas, y en el caso de que fueran seis sólo podrían ser tres, por lo que vamos a ser consecuentes”. Aparte, “no hemos tenido quejas por parte de los vecinos”.