Lee aquí el manifiesto íntegro en defensa de las infraestructuras de Huelva

¡¡Buenas tardes!!

Hoy estamos aquí, una vez más, para mostrar nuestro cansancio, nuestro hartazgo, con la marginación que desde hace décadas viene sufriendo Huelva en materia de inversiones por parte de todas las administraciones públicas. Somos la provincia española que menor inversión ha recibido en infraestructuras durante los últimos treinta años, y ha llegado el momento de decir basta. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de falsas promesas! ¡Y Basta de una clase política que sólo alza la voz cuando gobierna el contrario, anteponiendo sus intereses personales, su sillón, a los intereses de los ciudadanos que les han votado! Faltan inversiones en carreteras, faltan hospitales y centros de salud, faltan infraestructuras hidráulicas y eléctricas, y falta el aeropuerto, de iniciativa privada pero paralizado por la Administración. Pero, sobre todo, y ha sido el detonante de esta concentración, faltan inversiones en materia ferroviaria que nos pongan al nivel del resto de España, que nos conecten con líneas férreas del siglo XXI y no del siglo XIX. Huelva es la única provincia andaluza sin Hospital Materno Infantil. Tras continuos retrasos e intentos desviar su puesta en marcha, la Junta de Andalucía se comprometió a que las obras comenzarían en el primer trimestre de 2024, pero la realidad es que no ha dotado presupuesto para ello, siempre se va a otras provincias. El Chare de Lepe cuya construcción se terminó en 2016. Pero el juego político ha retrasado las obras de acceso, de manera que, con una pandemia en medio, ocho años después aún estamos a la espera de su apertura.

La Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, que permitiría incrementar nuestras reservas hídricas y mejorar el abastecimiento para todos los usos, declarada de interés general, comenzó a gestarse en 1988, pero no comenzó su construcción hasta 2012, paralizándose en 2017 y, ahora, el Gobierno retrasa su ejecución hasta fechas indeterminadas, mientras se realizan obras hidráulicas en todo el país. Las redes eléctricas son en la actualidad insuficientes para permitir distribuir y garantizar el suministro a la población y a los importantes proyectos industriales previstos para nuestra provincia.

De las carreteras mejor ni hablar, lo que iba a ser una autovía que nos uniese con Extremadura, se ha quedado en dos circunvalaciones. Y el dinero que se destina a mantenimiento de las existentes lleva congelado en los PGE más de dos décadas. El proyecto de aeropuerto, de iniciativa privada y que será financiado por sectores empresariales, lleva paralizada su autorización en una maraña de trámites administrativos, desde hace seis años, exigiéndole documentación a los promotores que no se han solicitado en ningún otro caso. Huelva es la única provincia del litoral español sin aeropuerto.

Y la línea de Alta Velocidad, detonante de esta movilización. En nuestro país se ha producido una auténtica revolución del transporte ferroviario, pero nos han dejado fuera. Hace ya veinticinco años, en el 2000, se licitó la redacción del primer estudio informativo para su construcción, en 2003 se puso a información pública, en 2008 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y se sacaron a concurso los proyectos constructivos y cartografía, pero después se dejó caducar la DIA por inacción del Gobierno, por lo que en 2018 se volvió a sacar un estudio informativo que, desde entonces, duerme en los cajones de varios ministerios. Y mientras, desde el Gobierno desde el Gobierno se nos ha dicho en múltiples ocasiones que estaban trabajando.

No, no estaban trabajando, estaban buscando la forma de decir que no, que Huelva no se merece lo mismo que se merecen otros territorios (son palabras del Ministro) y que nos van a hacer un apaño en la vía actual que nos permitirá reducir el tiempo del ALVIA en ¡5 MINUTOS! Y, sí, se nos está diciendo lo de 50 minutos, pero eso es una falsedad que cae por su propio peso: Si un ALVIA, más rápido y con una única parada sólo se ahorrará 5 minutos ¿Cómo un tren de media distancia va a ahorrarse 45 minutos con seis paradas intermedias? Pero ya llueve sobre mojado; en los últimos 30 años la inversión ferroviaria media por habitante en España supera los 9.500 €; en Huelva sólo alcanza 1.320 €, siendo la última provincia española en inversión por habitante.

Esa falta de inversión pública nos condena a la pobreza; cada euro no invertido en Huelva es una merma del PIB, es una merma del empleo. Hemos perdido 1/3 de las pernoctaciones hoteleras que teníamos antes de 2010 en beneficio de otras zonas a las que se las ha comunicado con alta velocidad y disponen de aeropuerto. Se nos prometió la línea de Alta Velocidad que nos pusiese en Sevilla en menos de media hora, y en tres horas en Madrid. Queremos que la línea de Alta Velocidad inicie las obras antes del 2030 y que esté terminada antes del 2035.

Hoy estamos aquí para mostrar nuestro rechazo, para decirle a nuestros gobernantes que a partir de ahora van a tener a la Sociedad Civil delante, para exigir el mismo trato que el resto de España y de Andalucía. Huelva quiere y exige mejores comunicaciones, quiere mejores dotaciones sanitarias – esas que siempre se retrasan, como el Hospital Materno-Infantil o el Chare de La Costa, quiere mejores infraestructuras hídricas, incluyendo la Presa de Alcolea, mejores carreteras, que se autorice de una vez el aeropuerto de iniciativa privada, etc, pero sobre todo Huelva quiere que esa deuda de treinta años de inversiones reducidas, en los que hemos recibido menos del 17% de la inversión per cápita del resto de España, se compense en los próximos años.

Huelva no puede esperar más, ya estamos cansados, hartos de mentiras, hartos de dilaciones, y hartos de ver como otros territorios crecen y mejoran a costa de esas inversiones que nos hurtan una y otra vez Hemos llegado ya a una situación en la que no caben medias tintas, sino que debemos comenzar a partir de hoy una cadena de movilizaciones exigiendo todas estas inversiones que nos han robado, sí, en los últimos años. Y solo os pido una cosa, que digamos todos juntos ¡ESTAMOS HARTOS! ¡ESTAMOS HARTOS! ¡BASTA YA DE MARGINACIÓN! ¡BASTA YA DE MENTIRAS!

Aquí está Huelva, los sindicatos, la Universidad, los Colegios Profesionales, las empresas, pero, sobre todo, la sociedad civil, una sociedad civil que exige un trato igualitario con esta provincia. ¡BASTA YA DE MARGINACIÓN¡ ¡BASTA YA DE MENTIRAS!