Algunas parroquias de Huelva optan por dar la comunión en la mano por el coronavirus

Algunas parroquias de la Diócesis de Huelva han optado por dar la comunión solo en la mano, tal y como se ha confirmado desde el propio Obispado quien ha añadido que se trata de una decisión particular de cada parroquia y que no obedece a ningún requerimiento procedente de la máxima autoridad eclesiástica de la provincia. El Obispado añadió que a día de hoy no se prevé la toma de ninguna medida de carácter sanitario de obligado cumplimiento en todas las parroquias y templos de la provincia.

Con motivo de la aparición de la gripe A, el Obispado al igual que el resto de las diócesis españolas, sí tomó algunas medidas como fueron suprimir el momento de la misa del saludo fraternal. Asimismo, fueron muchas las hermandades que anularon sus actos de besamanos. Un colectivo que está siendo afectado fuertemente por la psicosis que ha levantado el problema del coronavirus es el estudiantil. En este sentido, la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, recordó ayer que la UHU está en contacto con los estudiantes Erasmus que están en Italia para facilitarles información y añadió que “ahora mismo la situación es de tranquilidad total”.

Añadió que la UHU también está en contacto con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), adscrito al Ministerio de Universidades, organismo que lleva todo lo relacionado con el Erasmus en España, “para estar pendientes de cualquier decisión que se pudiera tomar”. No obstante, apuntó que “lógicamente si algún alumno se quiere volver está en su derecho de hacerlo”, pero “de momento no parece que haya ninguna causa de fuerza mayor como para que tuvieran que hacerlo necesariamente, pero a su libertad de elección queda”.

La rectora comentó que “estamos en contacto con la Delegación Territorial de Salud, que nos va a pasar unos protocolos, a título informativo, para que sepamos ante cualquier contingencia cómo tendríamos que actuar e iremos aplicando todo esto conforme a lo que las autoridades sanitarias nos puedan recomendar, pero de momento no tenemos ningún caso ni ninguna sospecha de caso entre los estudiantes”.

En este mismo ámbito, el Consorcio Erasmus+ del Condado de Huelva, coordinado por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y compuesto por cinco centros educativos de la comarca (IES Juan Ramón Jiménez de Moguer, CPIFP Profesor José Luis Graíño de La Rábida, IES La Palma de La Palma del Condado, IES Catedrático Pulido Rubio de Bonares e IES Doñana de Almonte), se reunió ayer y decidió posponer todas las movilidades Erasmus+ que se iban a realizar durante el próximo mes de marzo. En concreto, estaban concedidas 15 movilidades para alumnado y 5 para profesorado acompañante a cinco ciudades europeas: Maribor (Eslovenia), Mallow (Irlanda), Palermo (Italia), Roma (Italia) y Perpiñán (Francia). De entre ellas, 13 movilidades eran a Italia.

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y los cinco centros educativos han decidido posponer estas movilidades debido a la incertidumbre generada por la emergencia epidemiológica del coronavirus. Hasta ahora, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) ha publicado un comunicado informando sobre las medidas que ha llevado a cabo la Agencia italiana y ha invitado a “las instituciones y organizaciones a revisar la planificación y programación de actividades, posponiendo la movilidad, incluida la movilidad entrante”. Teniendo presente estas recomendaciones y también las del Ministerio de Sanidad español, que aconsejaba el pasado martes no viajar a las “zonas de riesgo”, el Consorcio Erasmus+ del Condado de Huelva ha creído conveniente posponer estas movilidades como medida de prevención.