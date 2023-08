El palmípedo de la noche

Walt Disney y el animador Dick Lundy crearon al Pato Donald en 1934. Su debut cinematográfico fue en la película The Wise Little Hen. Rápidamente, protagoniza su propia serie de dibujos animados. En los cómics, se rodeó de nuevos personajes y un universo propio, gracias a historietistas como Al Taliaferro y, principalmente, Carl Barks.

Muchos lectores se quejaron a la editorial italiana Mondadori sobre los cómics donde Donald era un perdedor. Los guionistas Elisa Penna y Guido Martina y el dibujante Giovan Battista Carpi respondieron dando a Donald la identidad secreta de Patomas, creada para vengarse de Gilito y de Narciso Bello. En italiano, Paperinik, nombre derivado de Paperino, que así se llama Donald en Italia.

Los guionistas acaban convirtiendo a Patomas en superhéroe, ya que no es bueno que Donald sea para siempre antihéroe. Sus métodos no varian, pero comienza a perseguir criminales. A veces enfrenta misiones que requieren salir de Patolandia, ciudad de la que se autoproclama protector.

Las raíces de Patomas se hunden en los clásicos: Rocambole (1857), antihéroe de Pierre Alexis Ponson du Terrail, publicado en prensa; Arsène Lupin (1905), de Maurice Leblanc, educado ladrón que a veces actúa contra del crimen en sus novelas; Fantomas (1911), de Marcel Allain y Pierre Souvestre, criminal que protagoniza novelas; El Zorro (1918), de Johnston McCulley, tiene identidad secreta y actúa como defensor del orden durante la noche; Batman (1939), de Bob Kane y Bill Finger, utiliza recursos de su cinturón y un vehículo que inspiran a Patomas; Diabolik (1962), de las hermanas Angela y Luciana Giussani, inspira el nombre original italiano de Patomas (Paperinik).

En los primeros años noventa, Patomas pelea contra criminales que destruyen el medio ambiente. En 1996 se lanzó una nueva serie mensual titulada PKNA: Paperinik New Adventures. La serie, aunque italiana, se inspiró en los superhéroes de Marvel Comics, con jóvenes artistas como Claudio Sciarrone, Alessandro Barbucci y Silvia Ziche entre otros. Los mejores guionistas fueron contratados para hacer de la serie un gran éxito: Tito Faraci, Francesco Artibani, etc. Las aventuras eran de ciencia ficción y además, en cada ejemplar se publicaban erratas, análisis, etc. Tras cincuenta números ordinarios y varios especiales, la serie fue reiniciada con un nuevo título: PK2. La secuela duró dieciocho capítulos.

En la última serie, titulada PK, se comenzó desde cero: Patomas nunca existió y PK es un código creado por alienígenas que eligieron a Donald como defensor de la Tierra. Posteriormente, volvió el clásico Patomas a las historietas italianas de Disney. De alguna manera, volvió a sus orígenes.

Patomas, el vengador diabólico es la primera historia de Patomas. Donald recibe la escritura de Villa Rosa, una casa abandonada a las afueras de Patoburgo, cuyo dueño desapareció décadas atrás. Donald se da cuenta de que la escritura es para su primo Narciso Bello, pero lo oculta. Visitando la casa con sus sobrinos, descubre el diario y la cámara secreta de Fantomius, refinado ladrón que a veces lucha contra la delincuencia durante el final del siglo XIX y comienzo del XX. Donald aprende sus métodos para mantener una identidad secreta, comportándose como un incompetente durante el día, vengándose por la noche de la sociedad y de sus injusticias. Donald decide mantener su descubrimiento en secreto.

Su tío Gilito y su primo Narciso Bello se burlan de los fracasos de Donald, quien decide vengarse de ellos. Donald muestra el diario a Ungenio Tarconi, quien inventa un cinturón y botas de utilidades y equipa el coche de Donald. La primera misión de Patomas es robar el colchón de su tío que contiene un millón de dólares. Lo consigue haciendo a su Tío Gilito inhalar un somnífero. Después, acusa a Narciso del robo.

Gilito y Narciso siguen la pista del ladrón hasta Villa Rosa. Narciso, intentando limpiar su nombre, investigar en la casa, pero el candelabro con el que se ilumina, accidentalmente quema la casa y el dinero sale volando por los alrededores. Gilito cree que Narciso es culpable, pero decide no presentar cargos en su contra si recupera el dinero. Donald se alegra: su carrera de Patomas ha comenzado.

La próxima semana: Los buenos veranos (2015), de Zidrou y Jordi Lafebre, una serie que narra con sentido del humor y ternura las vacaciones estivales de una familia belga.