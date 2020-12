Las obras en el área logística de Majarabique empezarán en 2022

Se esperaba con expectación la comparecencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo en la jornada técnica que, bajo el título El Puerto de Huelva, conexión marítima de la Red Logística de Andalucía, tuvo lugar ayer con el patrocinio de Ferrovial, una de las empresas implicadas en las obras de ampliación de las instalaciones portuarias onubenses y bajo los auspicios de la propia Autoridad Portuaria de Huelva.

La responsable del Ejecutivo autonómico, después de los anuncios previos sobre el impulso definitivo al área logística de Majarabique, añadió incluso la fecha de inicio de las obras que se adelanta respecto a lo inicialmente previsto y estarán en marcha “a comienzos de 2022, ya que necesitamos el año que viene para terminar los trámites urbanísticos necesarios”.

Carazo aprovechó la celebración de los dos años del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, que definió como “el cambio tranquilo” para recordar la necesidad de “cerrar heridas” en directa referencia a las repercusiones que tuvo la adjudicación hace más de tres años de la terminal ferroviaria que gestionada por el Puerto de Huelva, se ha convertido en uno de los ejes fundamentales a la hora de reordenar e impulsar las actividades que se pretenden llevar a cabo en la zona logística, más de 200 hectáreas de terreno que están llamadas a convertirse en uno de los puntales del entramado logístico de toda Andalucía.

De hecho, es el tercer paso anunciado en esa estrategia por parte de la Consejería de Fomento de la Junta, ya que como recordó la propia consejera, “con anterioridad se han puesto en marcha el área logística de San Roque en Cádiz, conectada con el puerto de Algeciras, una reivindicación de hace muchos años” y “esta misma semana hemos impulsado la primera fase del Puerto Seco de Antequera, con una inversión prevista de 48 millones de euros que se han conseguido desbloquear y proceder a su licitación y que beneficiará también directamente al Puerto de Huelva, toda vez que se trata de un nodo de conexión importante entre los corredores ferroviarios Central, Atlántico y Mediterráneo”.

La consejera abundó en la importancia que deberán jugar en la reordenación del espacio logístico en la localidad sevillana de La Rinconada, la terminal ferroviaria gestionada por el Puerto de Huelva, ya que “se aprovechará de la intermodalidad que permite” y volvió a lamentar “lo que otros gobiernos no vieron nada claro y no entendieron que no se pueden enfrentar territorios, provincias, ni infraestructuras. Con enfrentamientos no se consigue nada, especialmente entre provincias hermanas como Huelva y Sevilla”.

Carazo quiso recordar también como en la firma del protocolo que dio inicio a la futura reordenación del espacio logístico de Majarabique “quisimos que estuvieran presentes los dos puertos, para que supusiera un nuevo rumbo, tomar otro camino, a través de la lealtad institucional y con el entendimiento de que se trata de un proyecto de todos e impulsarlo desde el punto en el que se dejó varado en tiempos anteriores a través de la tramitación urbanística decidida que se ha llevado a cabo ahora”.

A lo largo de los próximos meses, se concluirán los trámites del Plan especial de Majarabique antes de proceder a su urbanización definitiva, “con el objetivo principal de crear empleo y desbloquear un proyecto que hemos logrado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía darle el impulso definitivo”, añadió la consejera.

En la misma línea se expresó Pilar Miranda, presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, quien recordó “la cantidad de problemas con los que se encontró Majarabique para su desarrollo” y destacó de manera especial “el cambio de actitud que se ha experimentado en estos últimos dos años, en los que se han dejado a un lado los intereses personales y se ha pensado en los ciudadanos”.

A juicio de Miranda por primera vez “se ha entendido la importancia de una zona que va a permitir traer más empresas que encontrarán en la terminal ferroviaria que gestiona el Puerto de Huelva, una herramienta que mejorará su competitividad para traer riqueza a nuestro Puerto y al resto de Andalucía”, algo fundamental “ya que les brindamos una plataforma para poner en valor su capacidad exportadora y la conectividad que ofrecen las instalaciones del Puerto de Huelva para sus proyectos emprendedores.Es ahí donde el protocolo firmado entre la Junta y los puertos de Sevilla y Huelva marca un antes y un después en esta relación”.

La jornada fue presentada por Alberto Torres, director de Ferrovial en Andalucía, cuya empresa lleva a cabo una de las obras más importantes que en la actualidad se desarrollan en las instalaciones del Muelle Sur, como es la extensión de la línea de atraque en 525 metros y que ha terminado las labores de ampliación de la terminal de Decal, quien comprometió su esfuerzo “con la modernización de infraestructuras que lleva a cabo el Puerto de Huelva de cara al futuro”.