¿Un nuevo comienzo?

El álbum Mister Blueberry (1995) es el vigésimo cuarto de la serie Blueberry. Después de la muerte de Jean-Michel Charlier, guionista de la serie, en 1989, es el primer álbum escrito y dibujado íntegramente por Jean Giraud.

Muchos pensaron que la serie estaba abocada a su fin. Sin embargo, la cesión de poderes narrativos a su dibujante, Jean Giraud, derivó en una etapa marcada por el culmen gráfico. Giraud traspasa la linea que le separa de su alter ego Moebius y cada nuevo trabajo alcanza una calidad mayor. Esta etapa presenta un Blueberry que recapitula sobre su vida. Un periodo respetuoso con el legado de Charlier.

Blueberry se encuentra en la ciudad de Tombstone, cuya paz depende de la labor de Wyatt Earp y sus hermanos. Tombstone es el lugar elegido por Blueberry para gastar su fortuna, tras dejar el Ejército. Veremos cómo juega sin parar una partida de póker tras otra contra mineros, magnates de la minería en busca de emociones fuertes, y pistoleros históricos como Doc Holliday y Virgil Earp, el hermano de Wyatt, que realiza las funciones de sheriff en la ausencia de su hermano mayor.

Por otro lado, tenemos al director del periódico de la ciudad, que acompaña a un escritor de novelas ambientadas en el Viejo Oeste decidido a conocer a Blueberry, con la idea de escribir una serie de novelas basadas en su vida. Mientras, son perseguidos por Boone, su hijo Tommy y Butch.

Este trío viene en busca de Blueberry, con intenciones de acabar con él. Un hijo de Boone se ahorcó tras una partida de cartas con Blueberry, tras perder todo lo que tenía. En venganza, Boone pretende eliminarlo y ha solicitado los servicios de Butch. Desde Boston han seguido al escritor, para llegar hasta el paradero de Blueberry.

El grupo del periodista hace una parada en OK Corral, donde se encuentra Wyatt Earp investigando el ataque de una diligencia, presumiblemente por los apaches dirigidos por Gerónimo. Aunque es cierto que los apaches deambulan por la zona, incluso veremos cómo se topan con el escritor y su grupo, no parecen ser bestias asesinas que merecen morir sin piedad. Incluso veremos cómo asesinan mujeres y niños, en respuesta a los actos que según todo el mundo han perpetrado los apaches. Sin embargo, vemos como Wyatt no parece comulgar con esta idea e investiga el asunto del que podrían ser responsables la banda de vaqueros de los Clanton y los McClury.

En Tombstone hay dos sectores que dirigen la economía: los ganaderos y los mineros. Ambos grupos se reúnen en el Saloon y son la fuente de la mayoría de los altercados. Durante la partida de Blueberry, veremos como Ike Clanton se siente ofendido por tener que dejar la mesa ante un acaudalado minero, teniendo que ser detenido por Virgil Earp. Poco después, es liberado por sus hermanos, mientras Virgil Earp también se une a la partida de Blueberry.

Durante la ausencia de Virgil, también se une una corista llamada Dorée, que parece fascinada por Blueberry. Además de sus hazañas, la mayoría parece tener curiosidad por saber de dónde Blueberry ha sacado tanto dinero, o porqué tiene tanta suerte. De momento parece estar fuera de toda sospecha que haga trampas, incluso Holliday lo apoya, pero por un momento, la situación se vuelve tensa.

Finalmente, John Meredith Campbell, el escritor, llega hasta la presencia de Blueberry, cuya partida se ha trasladado a un reservado. Allí le expresa sus deseos, momento que es aprovechado para que Boone y Butch entren en la estancia con la intención de matar a Blueberry. Éste, desarmado, ya que en la ciudad de los Earp nadie puede poseer un arma en lugares públicos, es socorrido por Holliday. Mientras, al oír los disparos, entra un guardia que elimina a Boone. Butch se levanta y consigue huir tomando un rehén. Al salir al exterior, se topa con Wyatt, encontrando su abrupto final.

Con todo este jaleo, la partida se da por terminada y Blueberry comienza a plantearse marcharse de la ciudad, quizás al Saloon regentado por Jimmy McClure. Pero Tommy, el hijo de Boone, se había quedado guardando a los caballos. Su juventud le insta a entrar en acción y cuando ve a Blueberry y Dorée saliendo del edificio, le dispara por la espalda. Blueberry cae al suelo, aparentemente muerto…