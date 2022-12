La nueva vida de los pueblos

Dicen que, desde el cielo, la torre Eiffel no es más que un minúsculo puntito en medio del verde de los Champs de Mars. A ras de suelo, sin embargo, se alza una torre enorme, majestuosa e imponente, símbolo de la ciudad más bonita del mundo y de todo un país. Ya decía Ramón de Campoamor que, en esta vida, todo es según el color del cristal con que se mira, pero no deja de ser curioso comprobar cómo cambian las cosas cuando la perspectiva es distinta, y cómo detalles que para algunos pueden ser insignificantes resultan esenciales para otros. Si se habla de carreteras, por ejemplo, cualquiera piensa inmediatamente en una Nacional, con sus buenos arcenes, sus trazados (casi) perfectos, o piensa en autovías y autopistas de largas rectas. Pero luego está la realidad incontestable de los datos, que dicen que en Huelva la mayor parte del trazado viario no es ni autovía ni carretera nacional. Ni siquiera autonómica, sino provincial. La Diputación cuenta con una red 858,97 kilómetros de carreteras, mayor que la del Estado (con 481 kilómetros) y que la de la Junta de Andalucía, con 788,35 kilómetros. De la Diputación depende la conservación, el mantenimiento y el arreglo de esas carreteras y caminos, que parecen poca cosa pero son las que conectan municipios y, al fin y al cabo, evitan el aislamiento de muchos de ellos. Por eso, algo aparentemente tan sencillo como actuar en esta red se ha convertido en una prioridad para la institución provincial: mejorarla permite la vertebración territorial y la cohesión social, sobre todo de los pueblos más pequeños, favorece el acceso a diferentes servicios y, en definitiva, se combate la despoblación. A lo largo de este año, la Diputación ha actuado en el 30% de las carreteras provinciales con una inversión total de 9,4 millones de euros, un incremento del 42% con respecto al año anterior y un buen ejemplo del impulso que la institución ha dado a la que considera su política principal: el reto demográfico.

Huelva es la provincia andaluza menos poblada. Más del 75% de sus municipios tienen menos de 5.000 habitantes, y más de la mitad ha perdido población durante los últimos 20 años. Abordar esta situación se había convertido ya en un asunto urgente, y en 2020 la Diputación asumió el liderazgo poniendo en marcha una estrategia específica, un Comisionado para el Reto Demográfico que, dotado de recursos concretos y palpables, sentara las bases de una provincia que garantiza la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo su territorio. Consciente de la complejidad de abordar este desafío, la Diputación lo elevó a un asunto de primer nivel en la agenda política e institucional no solo propia, involucrando a todas las áreas de la institución, sino de toda la provincia de Huelva: estableció alianzas con las Universidades, con los sectores productivos, las organizaciones sociales y, por supuesto, con los Ayuntamientos, y pasó a la acción.

A lo largo de estos dos últimos años, la Diputación ha destinado más de 135 millones de euros en políticas contra la despoblación, según los datos ofrecidos por la diputada responsable del Comisionado para el Reto Demográfico, Leonor Romero, que ha presentado la Memoria de actuaciones de este periodo, en la que se recogen otros muchos datos relevantes, como los de concertación. Los concertables son aquellos servicios técnicos que la Diputación ofrece a los Ayuntamientos, y que terminan siendo vitales para los municipios más pequeños porque no disponen, en la mayoría de los casos, del personal técnico necesario para la prestación de esos servicios. Durante estos años se han concertado 6.375 servicios con los Ayuntamientos, que van desde la redacción de proyectos al asesoramiento jurídico, la supervisión de procedimientos de contratación de personal, la elaboración de pliegos o los servicios sociales, entre otros muchos. En cuando a la asistencia económica que la Diputación presta a los Ayuntamientos, y que es la gran apuesta por su autonomía local, se ha incrementado en un 30% en 2022 con respecto a 2021 gracias a la incorporación de nuevos planes para los municipios ‘reto demográfico’, como el de arreglos de caminos, senderos, infraestructuras, modernización de la administración local y redes de abastecimiento y saneamiento de aguas.

La Diputación también ha puesto en marcha el Plan de impulso a la movilidad eléctrica que, dotado con 2 millones de euros (de los cuales el 86,8 % está dirigido a los municipios de menos de 5000 habitantes) tiene por objeto la renovación de las flotas de vehículos a no contaminantes y la colocación de puntos de recarga en municipios que no son rentables para las compañías pero que es importante que no se queden fuera de la red para no quedar aislados. También en materia energética, la Diputación ha seguido apostando por la eficiencia energética en el alumbrado público, con casi 1,2 millones de euros de inversión, y ha participado en la redacción de proyectos para la rehabilitación energética de edificios públicos en municipios de menos de 1.000 habitantes.

No hay cohesión territorial sin cohesión social, y por eso las acciones dirigidas a las personas han sido otra de las prioridades de la Diputación Provincial, con la igualdad como eje mediante la integración en la Estrategia para el Reto Demográfico de políticas transversales contra la brecha de género. Así, se han realizado diversas actuaciones para poner en valor el papel de la mujer en el mundo rural, con iniciativas como la gacetilla ‘Las Comadre’s, el proyecto ‘Viblioletas’, los premios a las Mujeres Innovadoras en la Agricultura o el encuentro con ‘Influencers al rescate del mundo rural’, celebrado en Aracena el día 25 de octubre que contó con la participación de quinientas estudiantes de las comarcas de la provincia en riesgo de despoblación: Sierra, Andévalo y Cuenca Minera. Los avances en cohesión social también se consiguen ofreciendo servicios y actividades que permitan a todas las personas cubrir sus necesidades de ocio, cultura o deporte, con iniciativas como los festivales La Sierra Encuentada, Un Andévalo de Cuento y Una Mina de Cuentos, o el Programa Cine en el Pueblo; la Ruta del Fandango, los programas deportivos ‘La Provincia en Juego’ y ‘En la Escuela + Deporte’ o la apuesta por grandes eventos deportivos en el ámbito rural, como la HUEX Extrema 2022, La Leyenda de Tartesos y el paso de la Vuelta Ciclista a España por la Sierra.

Blindar y reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio es crucial para luchar contra la despoblación. Las comarcas Reto Demográfico también son las que tienen una mayor tasa de dependencia, de modo que la Ayuda a Domicilio cobra aún mayor importancia. Unos 2.000 auxiliares de hogar, la mayoría mujeres, han atendido a más de 6.000 usuarios y usuarias en estas zonas, donde el envejecimiento de la población es cada vez mayor. La vivienda, la educación, la sanidad, la conectividad digital, son también ejes fundamentales en la estrategia contra la despoblación de la Diputación, que ha elaborado 48 Planes Municipales de Vivienda a los municipios de menos de 5.000 habitantes. En materia de educación ha reforzado, junto con la Universidad de Huelva, la Cátedra de la provincia, incluyendo formación on line para favorecer la participación de alumnado de los municipios rurales, y ha puesto en marcha un proyecto piloto en Higuera de la Sierra y Corteconcepción, la ‘Escuela del Bosque’, para que los niños y niñas den sus clases en el campo aplicando una novedosa metodología. Por supuesto, la Red de Centros Guadalinfo sigue siendo clave en el mundo rural: Huelva cuenta con una red de 85 centros, de los cuales 60 se ubican en cada uno de los municipios de menos de 5.000 habitantes, garantizando este servicio en todos los municipios reto demográfico.

En materia de empleo, la Diputación ha puesto en marcha un plan de dinamización socioeconómica en el medio rural, con una nueva línea de subvenciones a los emprendedores y trabajadores autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes con iniciativas innovadoras, o que cubran servicios necesarios en el pueblo, apoyando el relevo empresarial o generacional. Una iniciativa dotada con 300.000 euros que está actualmente en tramitación con más de 200 solicitudes. Además, se está impulsando una red de centros Coworking y se han llevado a cabo iniciativas como ‘Regenera rural’ de apoyo a emprendedores. En turismo, la apuesta ha sido clara por la innovación, a través de la incorporación a la Red de Destinos turísticos inteligentes y la puesta en marcha la ‘Plataforma de Destino Turístico Inteligente’ con 67 municipios.

El trabajo ya está en marcha, y con buenos resultados, pero el futuro pinta aún mejor: en 2023 la Diputación apostará mucho más por el papel de los Ayuntamientos, pasando en estos conceptos de Concertación, Plan de Empleo y Plan Especial de Infraestructuras a 16.736.232 euros, un incremento con respecto a 2022 de casi un 20% y más de un 55% con respecto a 2021. También se van a poner en marcha los primeros REPOBLA-HUBS de la provincia de Huelva, un proyecto que cuenta con la financiación del Gobierno de España y que sido elegido número 1 de las Entidades Locales Andaluzas, y se llevará a cabo el primer Plan para la Cohesión Social de las Aldeas Rurales de Huelva, una convocatoria pionera, dotada con 300.000 euros, que se desarrollará a través de los Ayuntamientos para dar servicio a las aldeas Rurales a través de diferentes iniciativas, como la puesta en marcha de un transporte colectivo intramunicipal que acerque a la población a los servicios básicos. Al fin y al cabo se trata de que cualquier onubense disfrute del mismo futuro prometedor viva donde viva. Que tenga las mismas oportunidades en una ciudad que en un pueblo de la costa, y que estas sean las mismas que en una aldea de la Cuenca Minera. Al fin y al cabo, no hay lugar pequeño para vivir. Todo es cuestión de perspectiva.