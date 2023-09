Las noticias más destacadas de este viernes 22 de septiembre en Huelva

Esta jornada del 22 de septiembre en Huelva ha estado marcada por la reapertura al tráfico en su totalidad del Puente del Odiel, situación que se mantendrá hasta la madrugada del próximo jueves, que volverá a haber cortes para retomarse las obras de mejora de la seguridad vial e instalación de las nueva luminarias. Por otra parte, la Universidad de Huelva inaugura un nuevo curso con la residencia de estudiantes y el nuevo Grado de Medicina como protagonistas. Precisamente este viernes, después de 39 días ingresada, la pequeña almonteña Paula, que recibió el trasplante de médula, recibió el alta.

En materia deportiva, la Junta de Andalucía ha licitado las obras de la segunda fase de la reforma integral de la Ciudad Deportiva de Huelva, que tendrá una inversión de 1.628.253,88 euros. La referida fase consiste en una actuación de mejora en el campo de fútbol. Por otra parte, se ha conocido que la Selección Española sub 21 jugará en Huelva, en el Nuevo Colombino. Será el próximo 17 de noviembre.

El Puente del Odiel de Huelva vuelve a abrir los dos carriles durante una semana

El puente del Odiel estará abierto al tráfico en su totalidad desde este viernes y hasta la madrugada del miércoles al jueves, de manera que los vehículos pueden circular por los dos carriles de entrada a Huelva, y por los otros dos en dirección a Aljaraque y Punta Umbría. Esta reapertura tiene lugar tras la realización de las tareas de limpieza de la mediana y la reordenación de las labores preliminares.

Está previsto que el jueves se retomen los trabajos en el viaducto para mejorar la seguridad vial e instalar nuevas luminarias. Esto significará que se habilitarán nuevamente los cortes provisionales para continuar los trabajos de la primera fase.

La UHU inaugura un curso "transformador" con Medicina y la residencia de estudiantes como protagonistas

La Universidad de Huelva abre de par en par las puertas a un nuevo curso "ilusionante" marcado por aires de cambio y muchas novedades. Así se ha quedado patente este viernes en la Facultad de Derecho del Campus del Carmen, lugar que ha servido de escenario para la ceremonia de apertura del curso académico 2023-2024. Un acto solemne que ha estado presidido por la rectora, María Antonia Peña, junto al secretario general de Universidades, Ramón Herrera y otras autoridades locales y autonómicas.

Durante su discurso inaugural, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha querido dar a conocer los principales retos y novedades que se marca la Onubense de cara a los próximos meses. A este respecto, ha ha destacado la próxima remodelación de los estatutos de la Universidad tras la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo proceso arrancará próximamente con la renovación del Claustro.

Paula, la pequeña de Almonte que recibió el trasplante de médula, por fin recibe el alta

Después de 39 días ingresada, la pequeña Paula vuelve a casa y no puede estar más feliz. "No podemos estar más contentos de dar la noticia. Con lágrimas en los ojos aún, pero lágrimas de felicidad... volvió a suceder la magia y hubo ese reencuentro tan esperando con su padre y su hermano. No podemos dejar de dar las gracias a todo el personal del Hospital Infantil Virgen del Rocío, desde hematólogos, enfermería, auxiliares, técnicos, cocina, limpiadoras, mantenimiento, farmacia... ", ha publicado Paula Báñez (conocida cariñosamente como Dory) en sus redes sociales para comunicar la feliz noticia.

Igualmente, su enfermera, Ángela Feria, ha explicado que "el lunes toca analítica y revisión", por lo que irán informando de cómo evoluciona la pequeña de 11 años que fue sometida el pasado mes de agosto a un trasplante de médula para combatir la leucemia.

La renovación del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Huelva comenzará en enero de 2024

La Junta de Andalucía ha licitado las obras de la segunda fase de la reforma integral de la Ciudad Deportiva de Huelva (CDH), que tendrá una inversión de 1.628.253,88 euros.

La referida fase consiste en una actuación en el campo de fútbol, mediante la ampliación del campo de juego, renovación del césped artificial y mejora en la accesibilidad al espacio deportivo y a las gradas. Para ello se ha redactado un proyecto básico y de ejecución, y ya se ha licitado el contrato de ejecución y el del contrato de servicios de dirección facultativa de las obras.

La Selección Española sub 21 jugará en Huelva

El Nuevo Colombino volverá a teñirse de rojo y amarillo con un nuevo partido internacional, el segundo en apenas tres meses después del encuentro disputado el pasado junio entre la Selección Española Femenina y Australia. Esta vez será el turno del combinado sub 21, que se enfrentará a Hungría el próximo 17 de noviembre en partido oficial de la fase de clasificación para la Eurocopa 2025.

El encuentro, valedero para la clasificación para el Europeo de Eslovaquia que se disputa en 2025, se enmarca dentro del acuerdo suscrito con la Junta de Andalucía, en vigor hasta 2024. En su organización, además del gobierno autonómico, participarán el Ayuntamiento de Huelva y la Real Federación Andaluza de Fútbol.

