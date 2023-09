Paula, la pequeña de Almonte que recibió el trasplante de médula, por fin recibe el alta

Después de 39 días ingresada, la pequeña Paula vuelve a casa y no puede estar más feliz. "No podemos estar más contentos de dar la noticia. Con lágrimas en los ojos aún, pero lágrimas de felicidad... volvió a suceder la magia y hubo ese reencuentro tan esperando con su padre y su hermano. No podemos dejar de dar las gracias a todo el personal del Hospital Infantil Virgen del Rocío, desde hematólogos, enfermería, auxiliares, técnicos, cocina, limpiadoras, mantenimiento, farmacia... ", ha publicado Paula Báñez (conocida cariñosamente como Dory) en sus redes sociales para comunicar la feliz noticia.

Igualmente, su enfermera, Ángela Feria, ha explicado que "el lunes toca analítica y revisión", por lo que irán informando de cómo evoluciona la pequeña de 11 años que fue sometida el pasado mes de agosto a un trasplante de médula para combatir la leucemia.

Tras la intervención, Paula ha pasado por un período de aislamiento que ha durado cinco semanas y tras el que han podido celebrar recientemente que "la médula ha empezado a funcionar". Tanto la pequeña como su familia agradecen "a todas las personas que han rezado por nosotros y que han estado al pie del cañón para ayudarnos", expresan a este diario.

El padre de Paula destaca la "importancia" de hacerse donante de médula, puesto que "la sociedad desconoce lo que es esto y cuando te toca descubres lo fundamental que es", por ello, anima a todo el mundo a que se haga donante". Asimismo, Ezequiel Báñez ha agradecido "todo el apoyo" y las donaciones realizadas para ayudar a Paula, lo que ha hecho que las mismas hayan crecido "exponencialmente".

Ahora, "se acabó contar los días" para la querida Paula. Su cura está cada vez más cerca y con una sonrisa de oreja a oreja demuestra que con optimismo, esperanza y gracias a la solidaridad de los demás, se puede ganar la batalla contra esta terrible enfermedad.