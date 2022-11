Las noticias más destacadas de este jueves 10 de noviembre

Una jornada interesante y cargada de noticias en Huelva. Este jueves 10 de noviembre ha tenido algunos nombres propios como el científico y divulgador Manuel Toharia, toda una referencia en el mundo de la ciencia que ha recibido la medalla de la Aiqbe. Todo ello en un día en el que Huelva ya huele a cine, a celuloide y a su cita anual con la pantalla grande del Festibel de Cine Iberoamericano que ya calienta motores.

El ambiente festivo se traslada al Nuevo Colombino, donde los recreativistas están volcándose con el partido del domingo frente al Burgos de la Copa del Rey. Más de 10.000 espectadores acudirán al partido.

Una información que ha generado revuelo durante el día es el fallo en el ascensor del recién inaugurado centro de salud de Galaroza. La Junta de Andalucía ha explicado los motivos por los que todavía no está operativo. La crónica de sucesos lleva el nombre propio de un peligroso fugitivo que la Guardia Civil busca en Portugal y que cruzó la provincia de Huelva. En su operativo de búsqueda fueron detenidas dos personas.

Salud defiende que el ascensor del centro de Galaroza "funciona", pero está "en desuso" por precaución

La Consejería de Salud ha defendido que la atención en el centro de salud de Galaroza ha estado siempre garantizada y ha explicado que el ascensor sí funciona, pero como medida de seguridad se mantiene en desuso por si el grupo electrógeno que aporta el suministro no tiene suficiente capacidad y se para.

El Nuevo Colombino presentará la mejor entrada de la temporada ante el Burgos

Hay ganas de Copa del Rey. El Nuevo Colombino vivirá la mejor entrada de la temporada este domingo (12:00) en el encuentro que disputarán el Recreativo de Huelva y el Burgos en una eliminatoria de Copa del Rey a partido único.

La buena trayectoria del conjunto de Abel con cuatro victorias consecutivas, el medirse a un rival de superior categoría (el Burgos marcha tercero a tres puntos del líder en Segunda División) y la promoción de entradas puesta en marcha por el club permitirán que el coliseo albiazul presente una gran imagen, probablemente superior a los 10.000 espectadores.

Un peligroso fugitivo que busca la Guardia Civil escapa a través de Huelva

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (U.O.P.J.) de la Guardia Civil de Alicante ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a Carlos Garrido Delgado, un hombre de 40 años, español y con última residencia en Sevilla que podría estar escondido en Portugal y al que se le acusa de secuestro, usurpación de funciones públicas y pertenencia a organización criminal.

La industria de Huelva asume su papel clave en el desarrollo sostenible y la revolución energética

La industria forma parte de la solución, no es el problema. La evolución hacia procesos de producción que reduzcan el impacto en el entorno sin que merme su aportación al bienestar de las personas es el objetivo sobre el que pivota la actividad industrial del presente y del futuro. Así lo ha defendido al científico Manuel Toharia durante la recogida del Premio al Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología que entrega Aiqbe. "He dedicado toda mi vida y tengo casi 80 años a explicarles a las personas sepan o no de ciencia como el mundo ha cambiado tan extraordinariamente por culpa de la ciencia, de la tecnología y de la industria que aplica esa tecnología a la mejora del bienestar. Y digo por culpa porque ese desarrollo ha provocado problemas, porque lo hicimos sin tener en cuenta otros problemas que iban surgiendo. Me refiero fundamentalmente al entorno ambiental en el que nos desarrollamos", ha explicado el galardonado.

El Festival de Cine arranca este viernes con el Premio Luz a Greta Fernández

El Festival de Huelva Cine Iberoamericano abre este viernes, 11 de noviembre, su 48 edición y da el pistoletazo de salida a una intensa semana que tendrá al cine como único protagonista, gracias a la programación de 136 títulos y al desarrollo de una variada agenda de encuentros y actividades. La Gala de Inauguración, que regresa este año al Palacio de Congresos de la Casa Colón, comenzará a las 19.00 horas y estará presentada por Sílvia Abril.

