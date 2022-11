La industria de Huelva asume su papel clave en el desarrollo sostenible y la revolución energética

La industria forma parte de la solución, no es el problema. La evolución hacia procesos de producción que reduzcan el impacto en el entorno sin que merme su aportación al bienestar de las personas es el objetivo sobre el que pivota la actividad industrial del presente y del futuro. Así lo ha defendido al científico Manuel Toharia durante la recogida del Premio al Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología que entrega Aiqbe. "He dedicado toda mi vida y tengo casi 80 años a explicarles a las personas sepan o no de ciencia como el mundo ha cambiado tan extraordinariamente por culpa de la ciencia, de la tecnología y de la industria que aplica esa tecnología a la mejora del bienestar. Y digo por culpa porque ese desarrollo ha provocado problemas, porque lo hicimos sin tener en cuenta otros problemas que iban surgiendo. Me refiero fundamentalmente al entorno ambiental en el que nos desarrollamos", ha explicado el galardonado.

Fiel a su estilo de divulgador, Toharia ha defendido que "ahora somos conscientes y la ciencia ha hecho un esfuerzo por entenderlo, buscar soluciones y desarrollar una tecnología para hacerlo manteniendo el nivel de logros de la calidad de vida todo eso empieza a verse como algo importante. Ya se empieza a ver como algo importante ¿Necesitamos más? Claro. Pero no podemos vernos nunca como enemigos unos de otros, porque necesitamos estar todos juntos en la batalla que llaman del desarrollo sostenible que es un término equívoco y prefiero ambientalmente viable". Por ello defiende un trabajo colectivo en el que "tiene una importancia enorme la comunicación para que el mundo lo entienda. La ciencia investiga y la industria aplica esos conocimientos nuevos a mejorar sus procesos de producción, con un rendimiento similar y menos impacto ambiental vamos por buen camino". Como bien resume: "toda mi carrera siempre fue importante explicar que la ciencia, la industria y la tecnología no están contra nadie, sino a favor de todos. Todo el mundo defiende equis cosas, pero la solución es conjunta".

Toharia reflexiona sobre el futuro del planeta al ritmo actual. Recuerda que la víctima no es el sistema, sino sino quienes lo habitan porque "al planeta le da lo mismo porque va a seguir girando otros 4.000 millones de años cuando nos extingamos". La evolución hacia modelos de producción sostenibles deben estar enfocados "a nosotros mismos porque todo lo que le hagamos al planeta nos cae en la frente". No está en peligro la Tierra sino "nosotros como humanidad".

El bienestar de las personas "es algo muy complicado" por ello pide a todos que se sumen "a la batalla del conocimiento por mejorar los procesos productivos de los que todos nos beneficiamos". Sobre la revolución energética en ciernes defiende que "no hay panaceas. Ahora parece que el malo de todo es el combustible fósil, pero no podemos prescindir de ellos de golpe porque suponen el 75% del consumo". Una de las vías son "los biocombustibles que se basa en circuitos cerrados del carbono de las plantas, lo que reducimos nuestro impacto sobre el atmósfera". En todos los problemas medioambientales "tenemos soluciones similares", pero para ello es "fundamental" la industria porque es quien tiene la misión de encontrar aplicaciones a la vida diaria de los innovaciones de la ciencia. Huelva debe jugar "un papel a nivel mundial" en esa transformación energética. En este campo recuerda que "no existe el impacto cero, pero hay que comparar el impacto actual con el anterior y con el futuro para valorar los avances".

Toharia defiende una conciliación entre las agendas políticas, económica e industrial para acompasar los tiempos del desarrollo de las nuevas aplicaciones a los plazos que exigen los gobernantes. Por ello insiste en que "no hay enemigos, sino intereses diferentes que debemos ajustar porque lo que sí tenemos es un enemigo común: estamos impactando en exceso en nuestro entorno". El ritmo actual es "insostenible".

Las Jornadas Técnicas de Aiqbe, que este año cumplen su quinta edición, se plantean como un foro de encuentro e intercambio de experiencias profesionales, presentación de proyectos empresariales, así como de aproximación entre los profesionales que desarrollan su labor en el entorno industrial onubense. En este sentido, se trata de una cita anual donde las comisiones técnicas de la asociación abordan temas de interés, presentan informes y acciones relevantes en ámbitos relacionados con las propias comisiones activas de Aibqe, como las de Medio Ambiente, Recursos Humanos, Mantenimiento, Comunicación y Prevención de Riesgos Laborales, desarrolladas por las empresas.

Jornadas técnicas de Aiqbe

Durante la presentación del encuentro, José Luis Menéndez ha repasado los principales datos del sector “que confirman que la industria onubense es un motor económico regional que nos posiciona como referente europeo de innovación y sostenibilidad”. Asimismo, se ha referido a “la gran transformación que vamos a protagonizar desde Huelva, gracias al desarrollo de proyectos de vanguardia en el ámbito de la descarbonización y la economía circular, el uso de las energías renovables y el impulso del hidrógeno verde, el gran vector energético del futuro”.

De la misma forma, el presidente ha hecho referencia a la gran labor desarrollada por las distintas Comisiones de Aiqbe, destacando "el excelente trabajo" que hacen en las distintas materias que abordan cada una de ellas durante el año. En esta ocasión, en concreto, las Comisiones protagonistas de las charlas han sido las de Medio Ambiente, Prevención y Mantenimiento, en las que se ha fomentado el debate en torno a la industria onubense en aquellos ámbitos que la ocupan.

Asimismo participan ponentes y concretamente este año, junto al presidente de AIQBE, José Luis Menéndez, han intervenido Rafael Romero, gerente de Aiqbe, que ha presentado el Estudio del medio receptor de la Ría de Huelva, dirigido por el catedrático de la Universidad de Sevilla, José Usero; así como el subidrector general de Emergencias de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Rodríguez Claudio, para hablar sobre los planes de emergencia de la industria, y el director general de Tamesur, Óscar Exojo, que ha disertado sobre las necesidades formativas de los trabajadores de las empresas auxiliares de la industria. Las jornadas han sido clausuradas por el vicepresidente 2º de AIQBE, Juan del Olmo.