Las noticias más destacadas de este jueves 11 de abril en Huelva

La jornada del jueves 11 de abril ha estado marcada por la noticia provincial del desacuerdo del Consistorio de Almonte con el reparto de los fondos del Acuerdo por Doñana. Solicitando una cantidad de entre 18 y 28 millones de euros, desde el Ayuntamiento del municipio han asegurado que irán de la mano con el Ayuntamiento de Hinojos a Europa para reclamar un "justo reparto de fondos".

En Huelva capital, el simulacro de incidente químico, en el que un autobús y un camión cisterna chocan en la explanada junto a Las Cocheras del Puerto de Huelva, ha dejado imágenes de los distintos dispositivos de emergencias actuando si ocurriera una situación similar.

En el panorama cultural, Huelva da la bienvenida a la IX edición del Festival de Flamenco 'Ciudad de Huelva' en el que distintos enclaves de la capital servirán como escenario para las actuaciones de algunos de los mejores artistas del flamenco en España.

Almonte llegará con Hinojos a Europa para un "justo reparto" de los fondos de Doñana

El Ayuntamiento de Almonte no está conforme con los criterios de reparto de los fondos del Acuerdo por Doñana. Se ha establecido un tope mínimo no inferior a 4 millones de euros y un máximo no superior a los 8 millones, con lo cual le correspondería 8 millones. Las propuestas de la administración local no se han admitido y está dispuesta a llegar, junto al Ayuntamiento de Hinojos, a Europa para reclamar un "justo reparto".

El Consistorio reclama entre 18 y 28 millones de euros. Ha propuesto tres opciones: criterios territoriales, lo que supondría 28 millones de euros; un fijo de un 25% para cada municipios, 21 millones, y criterios de superficie, población y desempleo, 18 millones de euros.

Un autobús y un camión cisterna 'chocan' en Huelva provocando el escape de 5.000 litros de amoniaco

Un autobús y un camión cisterna chocan en la explanada junto a Las Cocheras del Puerto de Huelva capital. El accidente provoca el escape de 5.000 litros de amoniaco y un total de 16 personas se ven afectadas por el mismo. Rápidamente, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva, los servicios de urgencias de atención primaria, los centros hospitalarios onubenses, el 112, los bomberos y la policía local se unen para dar una hipotética respuesta a este simulacro de incidente químico.

La UE califica el proyecto de Cepsa del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de interés común para Europa

La Comisión Europea ha reconocido al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde dentro de los proyectos de interés común (PCI) para la Unión. De esta forma, el proyecto impulsado por Cepsa, que pretende ser uno de los más ambiciosos del continente, entra en la lista de los proyectos estratégicos no solo para España sino para el conjunto de la Unión Europea.

Pertenecer a este listado supone un importante respaldo institucional y también abre las puertas a la solicitud de ayudas y subvenciones públicas destinadas a impulsar las energías renovables.

Sandra Carrasco, El Pele o María Canea: Huelva contará con los mejores rostros del flamenco en su Festival de Flamenco

Huelva, capital nacional del flamenco y del fandango por excelencia, sigue aunando esfuerzos por dar a conocer "el arte que nace y crece dentro de la provincia".

Con el objetivo de reivindicar los palos más conocidos de esta disciplina artística, el Festival de Flamenco Ciudad de Huelva contará este año con una IX edición llena de novedades y sorpresas.

Un elenco de rostros destacados del arte por antonomasia de Huelva -entre los tantos que coexisten dentro de sus fronteras- se subirán a los escenarios, preparados por la organización del Festival (Ayuntamiento de Huelva, Diputación Provincial y Fundación Cajasol) para convertir "todos los espacios de la capital en flamenco".

La Zona Ora se empezará a aplicar en Matalascañas en el verano de 2025

La Zona Ora se empezará a aplicar en Matalascañas en el verano de 2025. Hay tres empresas que se han presentado para ofrecer este servicio. El objetivo del Ayuntamiento de Almonte es invertir el dinero del canon en la reurbanización del núcleo costero, según apuntó el alcalde, Francisco Bella, que indicó que "hay calles que no se arreglan desde que se hicieron". Comentó que también se trata con la Zona Ora "de ordenar el territorio y hacer que las cosas funcionen mejor".

