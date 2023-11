Las noticias más destacadas de este domingo 5 de noviembre en Huelva

Hoy la Palmera de Huelva sigue siendo protagonista de la actualidad tras su tala este sábado. Son muchos los recuerdos que de este icónico ejemplar onubense los que han llenado la tirada dominical del periódico Huelva Información este 5 de noviembre. Igualmente, hoy también los onubenses han querido despedirse de su palmera acudiendo a la zona e, incluso, poniendo velas en su honor.

En otro orden de cosas, hoy también ha sido noticia la nueva incidencia ocurrida en uno de los trenes de Renfe, que provocó ayer sábado que los usuarios del media distancia Sevilla-Huelva acabaran caminando a pie para ser trasbordados en autobús a Huelva.

En el periódico de este domingo también ha destacado el reportaje del periodista Paco Muñoz sobre los onubenses de la División Azul, que participaron en el pequeño ejército que España mandó contra Rusia en la II Guerra Mundial.

También ha tenido un peso relevante la entrevista al periodista e historiador del flamenco Miguel Ángel Fernández, que acaba de publicar su nuevo libro sobre la historia del fandango.

Más de un siglo de historia de Huelva con una palmera como telón de fondo

Más de un siglo de historia de Huelva con una palmera como telón de fondo. La capital onubense pierde una seña de identidad y símbolo de resistencia ante la borrasca Bernard, que derribó a su paso por la ciudad más de un millar de árboles. Contra todo pronóstico, la centenaria palmera resistió las fuertes e intensas rachas de viento, aguantó las embestidas del temporal, pero finalmente ha sido talada. Los trabajos comenzaron de madrugada este sábado y a las ocho y media de la mañana se concluyó la tala.

Los onubenses dan su último adiós a la Palmera de Huelva llevándole velas

Ya no está. Este domingo la plaza Quintero Báez luce distinta después de 130 años. La emblemática Palmera, protagonista de la céntrica zona y fiel testigo del paso del tiempo en la capital, fue talada ayer por su débil situación ante las borrascas. Un hecho que ha entristecido a toda la ciudadanía. Por eso, hoy multitud de onubenses han querido pasar por la zona para visitar el lugar donde se ha encontrado el ejemplar durante todos estos años.

1266 almas. La historia rescata del olvido a los onubenses de la División Azul

Le gustaba cantar La Parrala porque lo hacía sentirse más cerca de casa. Y allí, en medio del infierno helado de Krasny Bor, sentirse en casa, la esperanza de regresar, era reconfortante. Cantaban para espantar el miedo, claro, aunque también les ayudaba a aliviar el frío. Ojos verdes, Lilí Marlen, La bien pagá, Cara al Sol… Pero a Padilla la que le gustaba era La Parrala, porque le recordaba a Huelva: "La Parrala dicen que era de Moguer…" arrancaba alguno, canturreando como el que no quería la cosa, y los demás le seguían, primero en un tímido murmullo, casi melancólico, y luego a toda garganta, como un desafinado coro de voces roncas que retumbaban en la trinchera: "Qué sí, que sí, que no, que no. Que a La Parrala le gusta el vino…".

Miguel Ángel Fernández: "En Huelva, el fandango es la cartilla primaria de los aficionados al cante"

Para el periodista e investigador del flamenco Miguel Ángel Fernández, "El fandango es el origen o la madre del cuarenta por ciento de los cantes flamencos, que no es poco". Dice el onubense que fue durante mucho tiempo el baile popular nacional y es el cante emblemático de nuestra provincia. "Huelva es una geoda maravillosa de fandangos", asegura. Y así lo deja patente en el libro que acaba de publicar recientemente.

Andando por el campo: así acabaron los viajeros del tren Sevilla- Huelva tras dos horas de retraso

Una nueva incidencia en Renfe ha provocado la desesperación de los usuarios. El episodio ocurrió este sábado 4 de noviembre con el media distancia procedente desde Sevilla-Huelva. En torno a las 10:30, el tren quedó inmovilizado en la vía (a la altura de San Juan del Puerto) a causa de una falta de corriente.

Según explican a este periódico, desde Renfe se buscaron dos soluciones de manera paralela. Por un lado, solicitaron un tren diésel para poder trasbordar o remolcar el tren averiado hasta Huelva y al mismo tiempo, barajaron la opción de que los usuarios se bajaran de la máquina en mitad de la vía para continuar andando hasta la zona más cercana donde les esperaría un autobús de trasbordo.

