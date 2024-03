La muestra de cine hecho por mujeres WofestHuelva arranca con la animación como gran protagonista este 2024

La muestra de cine realizado por mujeres WofestHuelva sigue cogiendo altura. En su novena edición, el festival traerá a la provincia de Huelva un nutrido grupo de féminas que son referentes de la gran pantalla a nivel nacional e internacional, así como volverá a poner en valor el gran talento local de cineastas onubenses.

El Gran Teatro de Huelva ha servido de escenario para la presentación de la nueva edición que coincidirá con la próxima celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Una iniciativa que impulsan María Luisa Oliveira, Gele Fernández y María Clauss y que este 2024 busca llegar a un mayor número de público apostando por iniciativas como el cine de animación, en el que tan solo el 21% de las mujeres ocupan puestos de dirección en la actualidad. "Esta aventura comenzó en el año 2016 cuando el porcentaje de las mujeres que trabajaban en la industria del cine apenas alcanzaba el 9%. Ahora ha evolucionado hasta posicionarse en un 37%. Sin embargo, aunque haya habido avance, seguimos reivindicando que el proceso de cambio sigue siendo lento", ha destacado María Luisa Oliveira, poniendo el acento en el carácter global y "para todos los públicos, no solo para las mujeres" que tiene esta muestra.

Con una mágica decoración que evoca un bosque encantado, diseñada por el onubense Jaime Zarandieta, la puesta de largo de este festival cinematográfico ha contado con la presencia de los representantes de las instituciones locales y regionales, así como con las universidades de Huelva y el Consejo Social de la UHU, como patrocinadores del encuentro.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha recalcado "el apoyo unánime e incondicional" del Ayuntamiento con este certamen y con la mujer. "Respaldamos un cine hecho por mujeres y para todos los públicos que, además, potencia a las creadoras de la tierra. Huelva volverá a convertirse así en el mejor escaparate de la cultura con esta muestra de cine de gran nivel que viene a celebrarse poco después de los Premios Carmen de Cine Andaluz en la ciudad", ha recogido, poniendo el valor "la gran unión entre administraciones con este tipo de iniciativas en fomento de la igualdad".

Por su parte, la diputada de Igualdad y Familias, María del Mar Martín, ha agradecido a las organizadoras de la muestra que brinden la posibilidad de llevar el cine también a la provincia, acercando la proyección de la película de animación Hanna y los monstruos, de la directora Lorena Ares, a los municipios de Cumbres Mayores, Lepe, Rosal de la Frontera, Valverde del Camino y Villalba del Alcor hasta el próximo 8 de marzo. Una novedad, la del cine infantil, que también ha valorado especialmente la delegada de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, asegurando que "Wofest vivirá una edición muy simbólica para el cine, cuando también se conmemoran los 50 años del Festival Iberoamericano en Huelva".

La Universidad de Huelva, que ha concedido a este festival su Medalla 2024, así como la sede de La Rábida de la UNIA, también jugarán un papel fundamental en la programación de la novena edición de WofestHuelva, acogiendo actividades paralelas y encuentros con las creadoras, además de proyecciones. Todas ellas, con un alto grado de participación, tal y como refleja el elevado número de inscripciones recibidas. En concreto, este miércoles 6 de marzo, de 10:00 a 12:00, la UNIA acogerá la clase magistral de sobre montaje cinematográfico: esculpir la imagen y sonido, impartida por Fátima de los Santos, ganadora del premio Carmen y nominada a los Goya, en la UNIA. Igualmente, el edificio de Ingeniería Técnica, en el Campus del Carmen de la UHU, será escenario el 7 de marzo, de 10:00 a 12:00, de la proyección de El sueño de la sultana, que contará también con una charla de su productora, Chelo Loureiro, ganadora de 4 premios Goya.

Uno de los puntos fuertes de esta muestra de cine hecho por mujeres es, sin duda, el premio local Made in Huelva, otorgado a las féminas cineastas de la provincia y, además, rodado en los distintos espacios de la geografía onubense. Un galardón pionero en España que concede el Consejo Social de la Universidad de Huelva. "No existe un premio de la misma categoría que este en toda España y me gustaría resaltar la gran calidad y profesionalidad de las creadoras que este año han concurrido al mismo", ha explicado la secretaria, Susana Duque.

WofestHuelva en el Gran Teatro

El jueves, 7 de marzo, será la sesión inaugural en el Gran Teatro, con El sueño de la sultana, presentada por Chelo Loureiro, a las 20:00.

El viernes, 8 de marzo, a las 22:00, Across the river and into the trees, dirigida por Paula Ortiz.

El 9 de marzo, sábado, Hanna y los monstruos, de Lorena Ares, a las 17:00; Teresa, de Paula Ortiz, a las 19:00; y la proyección de cortometrajes del concurso Made in Huelva a partir de las 22:00, donde los asistentes a la sesión podrán votar el premio del público. Las finalistas de esta edición son A, de Sara Macua; Colorado, de Pilar Gómez y SandraGallego; Dicen, de Ángeles Mora Álvarez; La Raya. Los últimos contrabandistas, de Tamara Benítez; Las subordinadas del género, de Alicia Rodríguez; PORCUS, un viaje a las raíces, de María Flores; Que Dios nos coja confesadas, de Marina Pérez Delgado y Rocío Gálamo y Una y mil veces, de María Izquierdo Vázquez.